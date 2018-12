Salmone affumicato | il test tedesco per individuare i conservanti pericolosi

Salmone affumicato ritirato dal mercato per rischio Listeria - ecco marca e lotto - Ultime Notizie Flash : Un lotto di Salmone affumicato è stato ritirato dal mercato perché contaminato dal batterio Listeria. ecco quali sono le date di scadenza e il marchio

Pericolo Listeria : ritirato Salmone affumicato dagli scaffali (MARCA e LOTTO) : Il Ministero della Salute ha ritirato dagli scaffali il salmone affumicato “Scottish Pride“, marchio: FOODS OF SCOTLAND SRL. Il motivo del richiamo è un provato rischio microbiologico. Come si legge sul sito ministeriale, il lotto è il numero 504903, prodotto nello stabilimento di Aulla (MS), identificato con il codice IT 2606 CE. Le analisi effettuate in autocontrollo hanno riscontrato la presenza di Listeria ...

Allarme Listeria nel Salmone affumicato : quattro morti in Europa : In Nord Europa scoppia l'Allarme Listeria per alcune confezioni di salmone affumicato che avrebbero causato la morte di quattro persone. Secondo le prime informazioni, le quattro morti, avvenute in Danimarca, Francia e Germania, sarebbero causate da un lotto di salmone prodotto in Polonia da Bk Salmon.A dare notizia, è stata l'Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) e dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie ...

Salmonella nel pesce spada affumicato - il Ministero della Salute lo ritira : Si tratta di due lotti di pesce spada affumicato a marchio Bernardini Gastone. Il prodotto va subito riportato al punto vendita dove lo si è acquistato che provvederà al rimborso. Si tratta già del terzo richiamo di questo tipo nel mese di ottobre.Continua a leggere

Salmonella nel pesce spada affumicato : richiamati due lotti dal Ministero della Salute : Una nuova allerta alimentare è stata diramata nel nostro Paese. Durante il mese in corso, sono stati molteplici gli avvisi pubblicati dal Ministero della Salute per pericolo contagio da Salmonella. Tra i più recenti si possono ricordare le uova prodotte dalla Ovo Fucens Soc. sempl e un lotto di salsiccia della Macelleria Partenzi. Il nuovo ritiro alimentare a causa della Salmonella, riguarda invece due lotti di pesce spada affumicato. I lotti ...