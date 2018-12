Saldo Imu 2018 | quali delibere utilizzare?

Saldo Imu e Tasi 2018 : c’è tempo fino al 17 dicembre - come fare : Lunedì 17 dicembre (il 16 cade di domenica) scade il termine per il versamento del Saldo Imu e Tasi 2018 sugli immobili e sui servizi indivisibili. La seconda rata dei due tributi il cui acconto è stato versato lo scorso giugno, si dovrà calcolare con eventuale conguaglio, tenendo in considerazione le delibere comunali pubblicate sul sito del Mef entro il 28 ottobre di ogni anno. Se non è presente la delibera dell’anno in corso si applicheranno ...