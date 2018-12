Rovigo | Mattia muore a soli 19 anni | stroncato da un cancro molto raro

Blastingnews

: RT @qn_carlino: Rovigo, un tumore fulminante si è portato via Mattia a soli 19 anni - adrianocappe : RT @qn_carlino: Rovigo, un tumore fulminante si è portato via Mattia a soli 19 anni - RovigoOggi : #lutto #rovigo E' arrivato il momento più triste per la comunità di #concadirame e per gli amici di Mattia De Paoli - Susanna95978722 : RT @qn_carlino: Rovigo, un tumore fulminante si è portato via Mattia a soli 19 anni -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di un altro giovane ragazzo, si è verificata nei giorni scorsi purtroppo in Veneto, nella provincia di, precisamente nel comune di Concadirame. Il dramma riguarda il giovane diciannovenne,De Paoli, che ha perso la sua battaglia contro unche lo ha colpito qualche tempo fa e che purtroppo non gli lasciato scampo. Secondo quanto si apprende dal sito Fanpage.it, il giovane è morto dopo una malattia brevissima, causando cosi un grandissimo dolore ai suoi genitori e a tutti coloro i quali lo conoscevano. Il ragazzo ha iniziato ad accusare i primi malori e disturbi nel mese di agosto, dopo aver conseguito il suo diploma. Ma il tumore era talmente aggressivo che se l'è portato via nel giro di pochissimo tempo.Se lo porta via un tumore adiciannove: dolore nella comunità di Concadirame Stando a ...