Roma-Virtus Entella | Coppa Italia 2019 | quando si gioca? Data | programma | orario e tv

: RT @PagineRomaniste: #CoppaItalia, la #VirtusEntella batte il #Genoa ai calci di rigore. Agli ottavi la sfida con la #ASRoma - santiagorojas4 : RT @PagineRomaniste: #CoppaItalia, la #VirtusEntella batte il #Genoa ai calci di rigore. Agli ottavi la sfida con la #ASRoma - UgoBaroni : RT @GoalItalia: #GenoaEntella 9-10 dcr: l'errore di Lapadula regala la qualificazione agli ottavi ai biancazzurri che affronteranno la Roma… - Alessandrolux : RT @calciomercatoit: ??LA VIRTUS ENTELLA ELIMINA IL GENOA DALLA #COPPAITALIA?? #Lapadula sbaglia l'OTTAVO rigore dopo un 3-3 pirotecnico.… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Laè sicuramente la grande sorpresa della. I liguri si sono qualificati agli ottavi di finale dopo l'incredibile vittoria ai rigori contro il Genoa e adesso se la vedranno contro la. Sfida che si giocherà all'Olimpico in un match che vede ovviamente i giallorossi favoriti, ma l'non ha nulla da perdere e vuole continuare a sognare.sie tvsarà trasmessa in esclusiva dalla Rai sul canale Rai Sport. Sarà inoltre possibile la visione del match anche in streaming attraverso Rai Play.DOMENICA 13 GENNAIOda stabilire