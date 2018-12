Roma | Monchi in missione tra Belgio e Olanda

Roma - Monchi vola in Belgio : Cimirot l'obiettivo per gennaio : Ramon Monchi è volato in Belgio per fortificare la Roma del futuro: il ds avrebbe messo gli occhi su Gojko Cimirot centrocampista dello Standard Liegi. Bosniaco di 25 anni, sarebbe il perfetto ...

Roma mercato – Monchi l'ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo.

Calciomercato Roma - la coperta corta in difesa e in mezzo al campo : le opzioni per Monchi [GALLERY] : 1/6 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...

Roma-Real Madrid - Florentino Perez a pranzo con Monchi : menù da Champions : La rifinitura di Roma-Real avviene in un ristorante stellato, in zona Colosseo: nel corso del pranzo ufficiale, Monchi e Florentino Perez hanno potuto parlare in spagnolo gustando un menù da Champions ...

Champions : Roma Real Madrid. Monchi - squadra in buone mani con Di Francesco : "Io credo nel nostro allenatore e credo che siamo in buone mani". A poche ore dalla sfida di Champions League col Real Madrid, Monchi ribadisce la fiducia della Roma nei confronti di Eusebio Di ...

Roma - Monchi conferma Di Francesco : “siamo in buone mani” : Roma, Monchi sostiene che il tecnico giallorosso Di Francesco non sia a rischio nonostante la crisi di risultati recente “Vicini a Di Francesco? Siamo vicini a tutti quelli che credono nella Roma. Io credo nel nostro allenatore, siamo in buone mani”. Sono le parole del direttore sportivo della Roma, Monchi, a poche ore dalla delicata sfida Champions contro il Real Madrid all’Olimpico che arriva dopo il ko in campionato ...

Roma - il ds Monchi chiede pazienza : “Progetto che ha bisogno di tempo per maturare” : “A livello di motivazioni, la Roma c’è al 100%. L’anno scorso è stato magnifico, quest’anno abbiamo fatto molti cambiamenti e ci è servito del tempo per trovare la strada giusta. Ora siamo più vicini a quello che vogliamo. La squadra si conosce meglio e stiamo raggiungendo un buon livello“. Così il ds giallorosso Monchi alla vigilia dell’impegno della squadra di Di Francesco in Champions League ...

Monchi : 'Roma - serve tempo. Contro il Real voglio una squadra ambiziosa' : Una sconfitta da lasciarsi presto alle spalle, la sfida di Champions con il Real Madrid all'orizzonte. Non un periodo semplice per la Roma, che il ds Monchi ha analizzato in un'intervista rilasciata a ...

Roma - Monchi pronto alla sfida col Real Madrid : “motivati al 100% - ma loro sono sempre favoriti” : Roma, Monchi ha parlato della gara che i giallorossi affronteranno contro il Real Madrid, decisiva per il passaggio del turno in Champions League “A livello di motivazioni, la Roma c’è al 100%. L’anno scorso è stato bellissimo, quest’anno abbiamo fatto molti cambiamenti e ci è servito del tempo per trovare la strada giusta. Ora siamo più vicini a quello che vogliamo. La squadra si conosce meglio e stiamo ...

Roma - Monchi : "Real? Ce la giocheremo faccia a faccia". Pellegrini out : 'Ci serve tempo'. In un'intervista a ' Marca ' il direttore sportivo della Roma, Monchi, parla della sfida con il Real di domani, partendo dagli infortunati: 'Manolas e Kolarov ci saranno, De Rossi, ...

Real Madrid e Inter - Di Francesco si gioca la Roma : se salta via anche Monchi : - Per quanto l'esonero non sia la prima soluzione considerata, scrive Il Corriere dello Sport , la società sta valutando anche questa ipotesi nel caso la situazione dovesse precipitare nelle prossime ...

Roma - Monchi anticipa tutti per un top player! : Adrien Rabiot nel mirino della Roma, con Monchi che, come scrive la Gazzetta dello Sport , vuole anticipare tutti, presentando un'offerta al Paris Saint-Germain a gennaio. Rabiot è in scadenza di contratto con il PSG.

Roma - il ds Monchi ed il rinnovo di Under : “non è il momento giusto - deve lavorare” : Roma, il ds Monchi ha glissato in merito all’ipotesi di rinnovo per Under, il turco sta continuando a migliorare, ma ancora non è il momento di prolungare il contratto “Il rinnovo di Under? Ancora no, non abbiamo ancora deciso di fare niente. È vero che è un ragazzo che, dopo il suo arrivo, sta crescendo, ma credo che non sia il momento. È il momento che lui continui in questa crescita, lasciarlo lavorare tranquillo, e quello ...

