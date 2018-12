Roma | due denunce e un arresto per ricettazione veicoli rubati

Roma - si compra : a gennaio due o tre acquisti : Roma - Due, forse tre acquisti. La Roma ha una serie di problemi che chiedono una soluzione nell'immediato, anche se il mercato di gennaio non sempre fornisce soluzioni adeguate ai miglioramenti ...

Roma : stalking nei confronti ex fidanzate - due persone in manette : Roma – Nella giornata di ieri a Roma due uomini, uno straniero e un italiano, sono finiti in manette per il reato di stalking. Vicende diverse ma analoghe perche’ accumunate dalla gelosia. Protagonista del primo episodio un cittadino marocchino di 25 anni che, dopo aver chiesto un incontro chiarificatore alla ex fidanzata, si e’ presentato all’appuntamento con il preciso intento di convincerla a rimettersi insieme. Al ...

Archeologia : trovati due sarcofagi Romani nel cantiere di ampliamento dell’ospedale Parini : Due tombe monumentali di epoca romana (databili a partire dal I sec. d.C.), in cassa di piombo, una in cassa di lastre di bardiglio con ricco corredo vitreo e una struttura quadrata in lastre di travertino, oltre a tre grandi basamenti in muratura destinati verosimilmente a sostenere dei sarcofagi: e’ quanto scoperto durante i lavori di scavo archeologico nel cantiere di ampliamento dell’ospedale Parini di Aosta. Fanno parte delle 32 ...

Roma-Inter : tante polemiche nel post partita - sarebbero due i rigori non dati : Il posticipo della quattordicesima giornata di campionato tra Roma ed Inter ha lasciato in eredità non poche polemiche. Una gara spettacolare, conclusa sul risultato di 2-2 e che ha visto le due squadre lottare per portare a casa i tre punti fino all'ultimo secondo. I gol sono stati messi a segno da Keita Balde e Mauro Icardi per i nerazzurri, mentre i capitolini sono andati a segno con Cengiz Under e Kolarov su calcio di rigore. Un match che, ...

Teatro Roma : “Chat a due piazze” dal 4 dicembre al 6 gennaio 2019 : Roma – Da martedì 4 dicembre al Teatro Roma è in scena “Chat a due piazze”, divertente commedia di Ray Cooney, già campione d’incassi a Londra e Parigi. “Chat a due piazze” è il seguito della famosissima commedia “Taxi a due piazze” ed è interpretata da Gianluca Ramazzotti, Antonio Pisu, Alessandra Cosimato, Sara Adami, Giorgia Di Nicola, Marco Todisco e Paolo Perinelli, per la regia di Fabio Ferrari, le scene di Nicola Cattaneo e i ...

Roma cuore e rabbia Inter rimontata due volte Il pari è uno show inutile : Roma Rischiava di essere un'altra notte amara in casa Roma dopo quella di Champions. Certo, alla truppa di Di Francesco serviva una vittoria per rimettere la testa nel gruppo di vertice, ora che ...

Roma-Inter - le precisazioni di Spalletti sugli screzi con Totti : “ci sono due cose da chiarire” : Roma-Inter, Luciano Spalletti ci ha tenuto a chiarire alcuni aspetti del suo rapporto con Francesco Totti, non certo idilliaco per usare un eufemismo Nel post partita di Roma-Inter, Luciano Spalletti ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Parlando ai microfoni di Skysport, il tecnico nerazzurro è tornato sulla querelle con Francesco Totti, facendo alcune precisazioni in merito a quanto accaduto ai tempi della ...

Ennio Fantastichini - domani camera ardente a Roma. La Rai lo ricorda con due film : La camera ardente sarà aperta dalle ore 15 fino alle 19.30 e un ricordo pubblico è previsto intorno alle ore 18. Alle ore 20 in sala Kodak verrà proiettato «Mine...

Inter-Roma 2-2. Nerazzurri avanti (e ripresi) due volte Il Milan è quarto|Classifica : Keita apre le marcature dopo un fallo da rigore non fischiato poi pareggia Under nella ripresa. Icardi con un colpo di testa riporta davanti i Nerazzurri, ma il penalty trasformato da Kolarov ristabilisce l’equilibrio

Arriva la BandaJorona e la musica Romanesca torna attuale : echi pasoliniani e duetto con Castelnuovo : ... ascoltare, come spesso fa il nostro hip hop sommerso, le voci di una metropoli, tra case occupate e povertà e quartieri, svariando dal lirismo di alcuni brani alla cronaca implacabile. 11 canzoni ...

Roma - tegole Dzeko ed El Shaarawy : stop lunghi per i due attaccanti : Infortuni Dzeko ed El Shaarawy – tegole pesanti per la Roma di Eusebio Di Francesco, che dovrà fare a meno di Edin Dzeko ed El Shaarawy per un mesto. I due calciatori, così, potrebbero rivedere il campo solo nel 2019. Stando alla Gazzetta, il bosniaco è destinato a rimanere fuori per almeno tre settimane, in quanto il problema muscolare è più grave del previsto: nel frattempo verranno effettuati nuovi esami per stabilire la reale ...

Roma - “opere d’arte false spacciate per vere” : Vittorio Sgarbi indagato con altre 22 persone. In due ai domiciliari : Le opere d’arte erano false, ma venivano spacciate come autentiche. È questo il sospetto della procura di Roma che indaga su 23 persone, tra le quali c’è il parlamentare e critico d’arte Vittorio Sgarbi in quanto presidente della Fondazione Archivio Gino De Dominicis. Il gip del tribunale della Capitale ha disposto 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 2 divieti temporanei di esercizio dall’attività ...