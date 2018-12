Roma | colto in flagrante mentre rifornisce pusher | 3 persone in manette

Roma : colto mentre ruba borsa a donna impegnata cambio ruota - arrestato : Roma – Ha notato una 34enne Romana intenta a sostituire lo pneumatico forato della sua auto e, approfittando della sua distrazione, l’ha derubata della borsa custodita sui sedili posteriori del veicolo. In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, e’ finito un 48enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti. Ieri mattina, il ladro ha ‘puntato’ la vittima, in ...

Migranti : corteo Roma - manifestante colto da malore muore in ospedale : Una persona è stata colta da malore mentre stava partecipando alla manifestazione di oggi pomeriggio, a Roma, contro il razzismo ed è deceduta in ospedale. Dai primi elementi raccolti, si tratta di un cittadino etiope di circa 55 anni, che si è sentito male nei pressi di Piazza Esquilino e, nonostante i soccorsi immediati da parte di un medico presente al corteo, è morto. L'uomo ...

Roma - rapina in banca al Portuense/ Ultime notizie : caccia alla "banda del buco" - direttore colto da malore : Roma, rapina in banca: presi ostaggi ma colpo fallisce. direttore filiale colto da malore, ma non è in pericolo di vita. Le Ultime notizie: caccia ai rapinatori(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:33:00 GMT)

Rapina in banca a Roma : il direttore è colto da malore Ladri in fuga - ignoto il bottino : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

Roma - rapina in banca : presi ostaggi ma colpo fallisce/ Ultime notizie : direttore filiale colto da malore : Roma, rapina in banca: presi ostaggi ma colpo fallisce. direttore filiale colto da malore, ma non è in pericolo di vita. Le Ultime notizie: caccia ai rapinatori(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:26:00 GMT)

Rapina in banca a Roma : il direttore è colto da malore Ladri in fuga - ignoto il bottino : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

Rapina in banca a Roma : il direttore è colto da malore e il colpo fallisce : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : -70% di vendite nei paesi svuotati - agricoltori a Roma : Nei paesi svuotati e con il turismo in lenta ripresa si registra ancora un crollo del 70% delle vendite che sta soffocando l’economia locale, a partire dagli agricoltori e gli allevatori che sono rimasti nonostante le difficoltà. E’ quanto afferma un’analisi della Coldiretti in occasione dell’apertura del più grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo al Villaggio della ...

Coldiretti - Molinaro : più di mille agricoltori dalla Calabria al Circo Massimo a Roma : Non mancheranno spettacoli di animazione e concerti. E allora in questo fine settimana,, è l'invito finale, spargete la voce: vai al Massimo e quindi tutti insieme al Circo Massimo.

Roma Termini - Martina accolto dal coro dei giovani dem : "Un segretario - c'è solo un segretario" : LaPresse, Il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina arriva alla stazione Termini di Roma accolto dal coro dei giovani Dem che cantano "Un segretario, c'è solo un segretario". Per la ...

Roma Termini - Martina accolto dal coro dei giovani dem : 'Un segretario - c'è solo un segretario' : Il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina arriva alla stazione Termini di Roma accolto dal coro dei giovani Dem che cantano 'Un segretario, c'è solo un segretario'. Per la manifestazione ...