Roma | ciclista travolto e ucciso da un pullman in via Merulana

Pullman investe ciclista a Roma - muore un 60enne : Incidente mortale questa mattina all'alba nel centro di Roma: un ciclista italiano di 60 anni è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un Pullman all'angolo tra viale Manzoni e via Merulana, in zona SanGiovanni. L'incidente è avvenuto alle 5.45: il Pullman, della linea Terravision, non aveva passeggeri a bordo. Il conducente, anche lui italiano, 61 anni, è stato invece condotto ...

Roma – Un ciclista di 60 anni e' morto questa mattina poco prima delle 6 in in un incidente con un bus Terravision addetto al servizio navetta presso gli aeroporti. L'incidente mortale si e' verificato in via Merulana, all'incrocio con viale Manzoni. Sul posto la pattuglia del Gruppo Prati della Polizia locale.

Roma - ciclista cade per una buca : è grave : Un ciclista è caduto, a causa di una buca, ieri nel tardo pomeriggio in via di Fioranello a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso all'...

