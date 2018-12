Roma | Carabinieri commemorano collega Radici | ucciso da terrorista

Roma : Carabinieri spiegano ad anziani come evitare malintenzionati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, attraverso le articolazioni territoriali delle Stazioni, stanno tenendo una serie di incontri con gli anziani dei quartieri della periferia sud-est della Capitale. Tali incontri, organizzati in collaborazione con i centri di aggregazione quali parrocchie ed associazioni, rientrano in un progetto di prossimita’ al cittadino giunto al secondo ciclo. Lo scopo e’ quello di ...

Roma - girano foto piccanti di un maresciallo dei carabinieri : trasferita : Un maresciallo dei carabinieri in servizio a Roma è stata trasferita ad altro incarico dopo che sul web hanno cominciato a girare delle foto osè che la ritraevano quasi senza veli e in circostanze particolari. Come è noto a tutti l'Arma dei carabinieri alla forma ci tiene molto e questo episodio, che sarebbe di lieve entità per una persona normale, è stato giudicato grave per la donna a tal punto da meritarsi un trasferimento in attesa di ...

Roma - foto hot online : aperta uninchiesta su maresciallo dei carabinieri : Ora si sta cercando di fare luce per capire come siano circolate quelle foto e come siano diventate virali. Si lavora su più ipotesi, dal profilo hackerato alla vendetta di un ex, fino al Ricatto di ...

Roma - il giallo della sexy marescialla dei carabinieri : trasferita dopo le foto hot : Un nuovo caso Diletta Leotta. Stavolta in divisa. Una marescialla in forze a Roma è stata trasferita da quattro giorni. Un caso come tanti, se non fosse che la ragazza fosse bellissima e al...

Foto hot in rete - marescialla dei carabinieri trasferita a Roma : aperta un'indagine : Una marescialla dei carabinieri di Roma è stata trasferita da quattro giorni. Un caso come tanti, se non fosse che la ragazza fosse molto appariscente e al centro di un mistero: quello di alcune Foto

Roma : derbuvano stessi anziani fingendosi Carabinieri - 4 persone arrestate : Roma – Hanno rubato fino a tre e quattro volte gli stessi anziani nelle loro case, portando via dai 500 ai mille euro, e in alcuni casi fino a 10.000 e 70.000 euro, mettendo a segno fino a 100 colpi. Per questo i Carabinieri della Sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale di Roma hanno arrestato 4 persone, di 56, 48, 32 e 28 anni, tutte originarie di Napoli, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in ...

Roma - la truffa dei finti carabinieri : ecco come svuotavano gli appartamenti degli anziani. Arrestati 4 napoletani : I carabinieri di Roma hanno arrestato 4 persone, di 56, 48, 32 e 28 anni, tutte originarie di Napoli, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in appartamento ed altro, in danno di anziani, perpetrati a Roma, Ciampino, Viareggio, Capannori, San Giovanni Valdarno. La banda di ladri e truffatori si spostava dal capoluogo partenopeo verso Roma e altre città dal lunedì al venerdì. Per non farsi scoprire noleggiavano ...

Roma : 22enne si allontana da casa e finisce nel covo dei pusher - la salvano i carabinieri : Da San Lorenzo, quartiere di Roma a due passi dalla stazione Tiburtina, arriva un'altra brutta storia di droga e degrado. Una studentessa di 22 anni, la scorsa notte, è uscita di casa, ha fatto perdere le sue tracce e ha raggiunto il quartiere universitario, ritenuto un tempo l''ombelico culturale della Capitale. Qui, come Desirèe Mariottini, sulla sua strada ha incontrato uno spacciatore che l'ha invitata a seguirlo in un luogo appartato per ...

Roma : Carabinieri sgominano banda del buco - 2 in manette e un ricercato : Roma – Hanno lavorato per mesi, senza interruzione e con grande professionalita’, i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto, per riuscire a chiudere il cerchio sulla banda del buco che lo scorso mese di giugno ha fatto razzie in negozi e boutique della Capitale, mettendo a segno numerosi colpi, alcuni dei quali da svariate centinaia di migliaia di euro. A finire in manette – in esecuzione di un’ordinanza di ...

Roma : minacce a giornalista autore inchiesta Juve - indagano i Carabinieri : Roma – Liquido infiammabile sul pianerottolo e una croce fatta con la vernice rossa sul muro accanto alla porta di casa a Roma, nel quartiere di Ostia. Un avvertimento in piena regola quello subito dal giornalista della trasmissione Rai ‘Report’, Federico Ruffo. Ruffo, di recente, e’ stato l’autore dell’inchiesta sui presunti rapporti tra ultras, ‘ndrangheta e alcuni dirigenti della Juventus. Il ...

Roma : Carabinieri fuori servizio riconosce e arresta ricercato : Roma – Doveva scontare 2 anni in carcere per vari reati commessi a Roma nel 2009 ma si aggirava per le vie della periferia Romana senza farsi problemi, sicuro di passare inosservato. Ieri pomeriggio, pero’, l’uomo, 49enne, cittadino albanese, e’ stato riconosciuto e arrestato da un Carabiniere della Stazione Roma San Sebastiano, libero dal servizio, che lo ha notato camminare a piedi in via Alberto Ascari. Transitando a ...

Roma : Carabinieri arrestano 4 spacciatori durante controlli antidroga : Roma – Nel corso di intensificati controlli antidroga, iniziati ieri pomeriggio e durati fino a notte inoltrata, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcune verifiche lungo le aree adiacenti alla stazione Termini, luogo di ritrovo di cittadini stranieri, i Carabinieri hanno sorpreso un 19enne della Nigeria e un 27enne del Gambia, senza ...

Roma : Carabinieri arrestano 23enne in possesso 32 chili marijuana : Roma – Proseguono senza sosta i blitz antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Frascati tra i quartieri di Ponte di Nona e Tor Bella Monaca. Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 23enne albanese, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che avevano notato i movimenti sospetti del giovane, lo hanno ...

Roma : 6 arresti per traffico illecito di rifiuti - coinvolti 4 carabinieri : Roma – Nelle prime ore della mattinata odierna, a Roma, Bologna e Catania, i carabinieri del Comando per la Tutela ambientale e della sezione di Polizia giudiziaria carabinieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia della Capitale a carico di sei persone, responsabili a vario titolo dei ...