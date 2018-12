Roma | artista Bevilacqua ci racconta Capitale vista dal tram

La rassegna Fiato d'artista a Roma : Fiato d'artista, 1968-2018 10 giorni di spettacoli, incontri, documentari, workshop dal 29 novembre al 9 dicembre 2018 raccontano la straordinaria storia degli artisti di Piazza del Popolo a Roma , Mario Schifano, Franco Angeli, Cesare ...

Roma-Real Madrid - dalle 21.00 La Diretta Schick al posto di Dzeko - c'è Zaniolo trequartista : Roma e Real Madrid si sfidano all'Olimpico nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League: entrambe le squadre, reduci rispettivamente dai successi in trasferta con CSKA Mosca e...

Presentato a Roma - al complesso del Vittoriano - il volume della Skira sull’artista Marcello Mariani : Roma – Alla presenza di circa 100 persone tra giornalisti, appassionati d’arte e numerosi studenti dell’Accademia di Belle Arti di

Lazio - derby con la Roma per un trequartista : La Lazio , dopo Sergej Milinkovic-Savic , vuole tornare a pescare in Belgio . Come scrive il Corriere dello Sport, nel mirino di Tare è finito Giorgi Chakvetadze , tuttofare offensivo del '99 di proprietà del Gent , sul quale c'è anche la Roma.

Giovanni Piranesi - l’oscuro artista del Settecento che con le sue vedute di Roma ispirò Escher : La sua fama è legata soprattutto alle vedute di Roma e alle sue inquietanti rappresentazioni della città eterna: Giovanni Piranesi fu il primo ad immaginare il moderno concetto di “carcere”, inteso come labirinto mentale dal quale sembra impossibile uscire, che tanto influenzò artisti del calibro di Huxley ed Escher. Ma chi era davvero questo oscuro e misterioso personaggio?Continua a leggere

Roma - Coric in rampa di lancio : Di Fra lo prova trequartista e davanti alla difesa : Li abbiamo visti, ci siamo sorpresi, li abbiamo celebrati. Qualcuno prima, altri più tardi; diversi ormai del tutto, pochi solo in parte. Parliamo dei baby che Eusebio Di Francesco ha a disposizione e ...

Infortunio Pastore - nuovo stop per il trequartista della Roma : possibili sviluppi di mercato? : Infortunio Pastore – Sembra non avere fine il calvario di Javier Pastore. Prima le due ricadute al polpaccio, adesso il trequartista della Roma ha avvertito l’ennesimo problema muscolare che, dopo la tribuna in occasione della partita di Champions League contro il CSKA Mosca, gli farà saltare la partita di campionato contro la Sampdoria. A tal proposito, in conferenza Di Francesco ha detto: “Si va in tribuna se non si sta ...

Infortunio Pastore - nuovo problema fisico per il trequartista della Roma : niente Cska per lui : Infortunio Pastore – nuovo problema fisico per il Flaco. La Roma dovrà nuovamente fare a meno del trequartista argentino, che era tornato a disposizione di Di Francesco nel match di sabato contro la Spal dopo l’Infortunio al polpaccio occorsogli nel derby. Stando a quanto riferito da Sky, Pastore è alle prese con un risentimento muscolare e la sua presenza è a rischio anche per la prossima gara di campionato, che i giallorossi ...

Torino - addio Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange : la giunta Appendino le sposta in periferia - scoppia la polemica : Bufera sulle "luminarie d'autore" che, inizialmente pensate per Natale, si sono trasformate in una maxi-installazione a cielo aperto da ottobre a gennaio. Protesta la Circoscrizione Centro: "Danni a turismo e commercio"

Roma - l'ex Boniek : 'Trequartista? Meglio Pellegrini di Pastore' : Boniek , presidente della Federcalcio polacca, parla a la Gazzetta dello Sport di Pellegrini : 'Se devo scegliere tra lui e Pastore, dietro la punta dico Pellegrini. 4-2-3-1? Con i giocatori che ha, questo mi sembra il modulo migliore, anche se io sono convinto che la Roma ...