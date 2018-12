Roberto Vecchioni | Il mio ottimismo ribelle e romantico FOTO

Inter - Roberto Vecchioni : "Zanardi e i nerazzurri mi hanno insegnato a volare" : Un album che esalta l'importanza delle parole, bene sempre più raro nel mondo liquido del web. E la parola 'Inter' che cosa evoca? "L'Inter è luminosa, stellare, celeste, anche quando perde. I tifosi ...

FRANCESCA VECCHIONI - FIGLIA DI Roberto/ 'Sono stata ad un centimetro dalla morte...' - Le Ragazze - - IlSussidiario.net : FRANCESCA VECCHIONI, FIGLIA di ROBERTO VECCHIONI, si racconta a 'Le Ragazze': 'Mio padre? Quando gli ho detto che ero lesbica...' , Le Ragazze,

Annunciato il tour di Roberto Vecchioni per L’infinito dopo il singolo con Guccini : info e biglietti in prevendita : Il tour di Roberto Vecchioni per L'infinito arriva dopo il rilascio di Ti insegnerò a volare, singolo apripista che ha raggiunto le radio il 9 novembre nel giorno del'arrivo del disco sul mercato. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, oltre ai punti vendita fisici. I primi concerti sono in programma a partire dai primi mesi del 2019 e fino all'ultima data all'Auditorium Parco della Musica ...

Roberto Vecchioni racconta 'L'Infinito' : 'Voce alle persone che hanno sfidato la vita' : di Marco Molendini Roberto Vecchioni racconta il nuovo lavoro 'L'Infinito': 'Voce alle persone che hanno sfidato la vita'. Ultimo aggiornamento: 11:43

Roberto Vecchioni con Guccini in Ti insegnerò a volare : testo e video del singolo con le date dell’instore tour per L’Infinito : Roberto Vecchioni con Guccini nel singolo Ti insegnerò a volare: è disponibile il videoclip ufficiale della nuova canzone di Roberto Vecchioni che segna il suo ritorno in scena ma anche quello (attesissimo) di Francesco Guccini che duetta con lui nel brano. Il video ufficiale è stato presentato in anteprima del corso della conferenza stampa di ieri per la presentazione del disco L'Infinito e ha raggiunto il canale YouTube ufficiale di Roberto ...

Esce 'L'infinito' - il nuovo album di Roberto Vecchioni : in un brano duetta con Francesco Guccini : A distanza di cinque anni dall'ultimo lavoro discografico, 'Io non appartengo più' del 2013,, il 9 novembre Esce 'L'infinito', il nuovo album di Roberto Vecchioni che comprende 12 brani inediti, con ...