Rivoluzione congedo maternità e paternità 2019 | come cambiano

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Novità in vista per chi sta per diventare genitore o ha in programma di diventarlo nei prossimi mesi, perché la Manovraha in serbo molte novità in tema diQueste due misure di sostegno alla genitorialità andranno incontro a una piccolasia per le future mamme che per i futuri papà. Inoltre il testo approvato prevede anche un aumento del Bonus asilo nido, che salirà fino a 1.500 euro.Questi i cambiamenti sul frontee famiglia, inseriti nella manovra finanziaria, il cui esame del testo si è chiuso in Commissione bilancio ed è approdato in Aula alla Camera, dove è prevista l’apposizione della fiducia.Vediamo in dettaglio cosa cambia nelsul frontediLeggi anche “straordinario per assistenza disabili: regole Inps”: ...