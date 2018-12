Rincari autostrade | Pezzopane | Toninelli sceglie la fuga

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 6 dicembre 2018) L'Aquila - “Nella vertenzadei Parchi il ministroha scelto la via delladal confronto. Prima lancia l’allarme sicurezza - affermando di aver constatato di persona dei problemi ai tralicci - poi però si rifiuta di incontrare anche solo una delegazione dei cento sindaci di Abruzzo e Lazio che oggi manifestavano con un sit-in, insieme a Regione Abruzzo, sindacati e comitati dei cittadini, davanti al ministero dei Trasporti. Due i temi sul tappeto: quello già citato della sicurezza, dove però il ministro non ha ancora firmato i decreti per lo sblocco dei lavori di manutenzione, mettendo a rischio anche migliaia di posti di lavoro; e quello dell’aumento delle tariffe, ora bloccato fino al 31 dicembre, ma che invece potrebbe avvenire con il nuovo anno viste l’assenza di finanziamenti in Legge di Bilancio e la mancata approvazione del Piano ...