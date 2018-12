Rimborsi a truffati banche | lite in aula Boschi | “Manovra danneggia i risparmi degli

Fondi Lega - la sentenza sui Rimborsi truffati : condannati anche in appello Umberto Bossi e Francesco Belsito : Tutti condannati. Il processo d’appello per l’ipotizzata truffa aggravata ai danni dello Stato da parte dell’allora Lega Nord si è concluso con la sostanziale conferma del verdetto di primo grado. Le pene sono più basse perché la truffa relativa al 2008 è prescritta. I giudici hanno inflitto 1 anno e 10 mesi a Umberto Bossi, fondatore del Carroccio e senatore, 3 anni e 9 mesi a Francesco Belsito, ex tesoriere. Ridotte le pene anche per i ...

Risparmiatori truffati - il nodo Rimborsi : “Fondo da 1 - 5 miliardi non c’è”. Governo : “Stanziati 525 milioni l’anno” : L’annunciato fondo per il ristoro dei Risparmiatori danneggiati dalle banche in violazione degli obblighi informativi sarà nella legge di Bilancio e verrà alimentato con 525 milioni l’anno dal 2019 al 2021, per un totale di oltre 1,5 miliardi. Alessio Villarosa (M5s) e Massimo Bitonci (Lega), i due sottosegretari all’Economia che stanno curando il dossier, hanno quantificato mercoledì le risorse messe a disposizione spiegando anche ...

Def - ai risparmiatori truffati dalle banche Rimborsi per 1 - 5 miliardi : Un maxi «Fondo di rimborso» per risarcire i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e delle 4 banche dell’Italia centrale, con una dote da 1,5 miliardi di euro. È quanto annunciato dal Governo con il via libera alla nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriveranno dal «Fondo dei conti dormienti» creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro...

Def - banche : ai risparmiatori truffati Rimborsi per 1 - 5 miliardi : Un maxi «Fondo di rimborso» per risarcire i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e delle 4 banche dell’Italia centrale, con una dote da 1,5 miliardi di euro. È quanto annunciato dal Governo con il via libera alla nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriveranno dal «Fondo dei conti dormienti» creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro...

Def - banche : ai risparmiatori truffati un «Fondo Rimborsi» da 1 - 5 miliardi : Un maxi «Fondo di rimborso» per risarcire i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e delle 4 banche dell’Italia centrale, con una dote da 1,5 miliardi di euro. È quanto annunciato dal Governo con il via libera alla nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriveranno dal «Fondo dei conti dormienti» creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro...

Banche - ai risparmiatori truffati un «Fondo Rimborsi» da 1 - 5 miliardi : Un maxi «Fondo di rimborso» per risarcire i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e delle 4 Banche dell’Italia centrale, con una dote da 1,5 miliardi di euro. È quanto annunciato dal Governo con il via libera alla nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriveranno dal «Fondo dei conti dormienti» creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro...