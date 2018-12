Rientrano in Italia dopo l' espulsione ma vengono subito rimpatriati

Sosteniamo le eccellenze che Rientrano in Italia - senza dimenticare chi rimane : Sempre più giovani lasciano l'Italia. Un tema molto sentito dall'opinione pubblica, di cui si parla ormai diffusamente, in particolare sugli organi di stampa. Ma si dimentica che dietro ognuna di queste partenze c'è anche un genitore. Un papà. Una mamma. Un affetto profondo che vive le partenze in modo speculare ed ambivalente.Ho avuto di recente il piacere di scoprire il blog Mamme di cervelli in fuga, promosso da Brunella ...