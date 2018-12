Richard Gere sarà protagonista del reboot del drama israeliano Bastards

ilnotiziangolo

: Richard Gere sarà protagonista di una serie targata Apple - - cinemaniaco_fb : Richard Gere sarà protagonista di una serie targata Apple - - cinemaniaco_fb : Richard Gere sarà protagonista di una serie targata Apple - Glinformati : Richard Gere protagonista di una nuova serie destinata ad Apple - GLI INFORMATI - -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)è stato scelto come star del riadattamento di, ilche la Apple rivisiterà grazie ad Howard Gordon. Per ora non è stato scelto il titolo della nuova serie Tv, ma abbiamo già qualche piccola anticipazione.interverrà infatti in otto episodi ed interpreterà un veterano del Vietnam. Il cuore della narrazione rimarrà quindi invariato rispetto a, il titolo scelto in America per l’Nevelot.ritorna in tv con un nostalgico veteranoI ritorno divedrà due vecchi amici ormai stanchi della monotonia delle loro vite. L’equilibrio raggiunto verrà spezzato però dalla morte di una donna, che entrambi hanno amato 50 anni prima. Ne nascerà una lunga riflessione su vita e morte e sui segreti che i due protagonisti hanno conservato per anni. Al tempo stessoed il co-che verrà ...