Renzi | Non voglio fare scissioni Non lavoro ad altri progetti

Pd - Matteo Renzi Non vuole scissioni : “Non sto lavorando a qualcosa di diverso” : Il senatore dem Matteo Renzi affida alla radio, a 'Zapping', la sua ennesima smentita: "Di scissioni ne abbiamo viste già abbastanza, non è all'ordine del giorno e non ci sto lavorando io a qualcosa di diverso".Continua a leggere

Pd - Renzi : “Non lavoro io alla scissione. Ne abbiamo già viste abbastanza” : Ci mette quasi una giornata, ribadisce di non essere a capo di alcuna corrente e di non fare il burattinaio, attacca Luigi Di Maio (“c’è dentro fino al collo, rischia 6 anni di pena”) prima di smentire quello che dal partito filtra da giorni e ha portato al ritiro di Marco Minniti dalle primarie del Pd. “Di scissioni ne abbiamo viste già abbastanza, non è all’ordine del giorno e non ci sto lavorando io a qualcosa di ...

La domanda a Renzi in diretta : “Se non ti fanno arrabbiare ti candidi alla segreteria del Pd?”. E lui risponde così : Come ogni settimana, Matteo Renzi ha commentato su Facebook le sue “dieci notizie della settimana”. E, come di consueto, ha interagito con gli utenti. A un certo punto, una persona gli ha chiesto: “Se non ti fanno arrabbiare ti candidi alla segreteria del Pd?”. La domanda è arrivata dopo che da giorni le voci su un addio dell’ex segretario ed presidente del Consiglio al Partito democratico si sono fatte più solide. ...

Minniti si ritira e Renzi tira dritto : penso a Paese - non a Ditta : Roma, 6 dic., askanews, - Ampiamente annunciato nei giorni scorsi, arriva l'ufficialità del ritiro di Marco Minniti dalla corsa per la segreteria Pd: di fronte al rischio che il congresso laceri ...

Pd - Zingaretti : “Da Minniti coerenza. Renzi via? Non partecipo a chiacchiericcio - può ancora portare grande contributo” : “La scelta di Marco Minniti di ritirarsi dalla corsa alla segreteria Pd? Da lui c’è stato un atto di coerenza e responsabilità rispetto alle cose che aveva detto fino a oggi, cioè un impegno con spirito di servizio per provare a unire. Credo rimanga una straordinaria risorsa che penso farà parte, per quanto mi riguarda, del nuovo gruppo dirigente che dovremmo costruire dopo il Congresso”. Così il presidente della Regione Lazio ...

Pd - Minniti : 'Rinuncio per salvare il partito'. Renzi : 'Non faccio il burattinaio del Congresso' : L'ex ministro dell'Interno, ora si augura che dalle primarie esca 'una leadership forte'. Mentre l'ex segretario sarebbe pronto a fondare un suo Movimento centrista -

Richetti : Renzi pensa a bene Paese e non a Pd? Errore clamoroso : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Renzi : "Non sarò burattinaio congresso" : 12.06 "Chiedetemi tutto ma non di fare il piccolo burattinaio al congresso del Pd. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. "Io non mollo di un centimetro -aggiunge- la mia battaglia contro i cialtroni che stanno mandando l'Italia in recessione, ma non chiedetemi di stare dietro alle divisioni del Pd perché non le capisco, non le condivido,non mi appartengono".

Minniti si ritira dalle primarie Pd. Renzi : "Non chiedetemi di fare il burattinaio" : Reazioni a catena dopo l'annuncio dell'ex ministro. E alle voci di scissione risponde: "Sarebbe un regalo ai nazionalpopulisti". Le dichiarazioni di Renzi, Salvini e Ricci

Ira Renzi : "Non sarò burattinaio Pd" : Mi troverete sempre e per sempre dalla stessa parte: dalla parte di chi combatte per la politica e contro il populismo . Per la giustizia e contro il giustizialismo. Per la verità e contro le fake ...

Al PD servirebbe cambiare elettori - non segretario. Ma adesso è tardi e Renzi sta per andarsene : 'Caos' è il termine che tendiamo a utilizzare con costanza quando si parla di PD e dei suoi innumerevoli congressi. Non a sproposito, perché a ogni appuntamento per decidere chi debba essere il nuovo ...

Matteo Renzi : "Non sarò il burattinaio del congresso Pd" : Matteo Renzi respinge il suo ruolo di 'burattinaio' del congresso Pd. "Da mesi non mi preoccupo della Ditta Pd: mi preoccupo del Paese. Che è più importante anche del Pd", afferma l'ex segretario dem in un post su facebook."Tutti i giorni ho fatto sentire la mia voce contro il Ministro Sciacallo, Salvini. E contro il Ministro Prestanome, Di Maio. Non mi nascondo, io. Se devo fare una battaglia la faccio a viso aperto, io. Ma ...

Renzi : Da mesi non mi occupo di 'ditta'. Paese più importante del Pd : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pd - Renzi : Non faccio burattinaio al congresso - correnti rovina partito : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse