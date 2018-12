Renzi | Da mesi non mi occupo di ' ditta' Paese più importante del Pd

Governo - Renzi : nei primi sei mesi nulla per le persone oneste : Roma, 1 dic., askanews, - 'Oggi il Governo del cambiamento festeggia i primi sei mesi. Non è vero che non è cambiato nulla: il mondo di riferimento culturale di Di Maio è pienamente felice'. Lo scrive su facebook l'ex premier Matteo Renzi. 'Guardate cinque fatti, oggettivi, e tirate le conseguenze voi stessi. 1- Hai fatto &...

Governo - Renzi : nei primi sei mesi nulla per le persone oneste : Per le persone oneste questo Governo non ha fatto assolutamente nulla", aggiunge Renzi."In questi sei mesi però il segno dell'economia è passato da più a meno, il PIL è negativo dopo 14 trimestri di ...

Il bivio di Matteo Renzi - a pochi mesi dal congresso del Partito democratico : I comitati civici come nucleo di un nuovo movimento che non sia per forza connotato come centrosinistra ma che possa guardare soprattutto alle proteste di piazza senza la 'rete' dei partiti. Oppure i comitati civici come strumento per allargare il Pd. Renzi è a un bivio. Non è ancora scritto quale strada prenderà (al momento l'orientamento sarebbe quello di intraprendere il primo percorso) ma di sicuro si ...