Reddito e quota 100 | la saga dei vertici di maggioranza tra smentite e controsmentite

Stasera vertice a tre per nodi Reddito cittadinanza e Quota 100 : Il testo della manovra è tutto da rivedere nel secondo passaggio al Senato dalla prossima settimana. Il premier Conte martedì tornerà a Bruxelles per presentare la nuova proposta italiana ed evitare ...

”Né Reddito cittadinanza - né quota 100 - che poi è 104” - dice Maria Elena Boschi : Durante la discussione generale sul ddl Bilancio in aula a Montecitorio, l'intervento della deputata del Pd Maria Elena Boschi: "Il balconcino di palazzo Chigi da qualche giorno ha un ponteggio, forse perché non ha retto il peso delle bugie del vicepremier Di Maio che sono ormai diventate un genere letterario. Il simbolo dei festeggiamenti adesso rischia di crollare, come rischia di crollare l'economia italiana. ...

Manovra. Salvini : No rinvii per quota 100 e Reddito di cittadinanza. Moscovici : Serve altro sforzo : New York Times: Bruxelles deve offrire qualcosa o politica italiana sempre più nazionalista Il New York Times invece rileva come l'Ue sulla manovra stia conducendo "un gioco pericoloso". Adam Tooze ...

Pensioni - Conte pensa di ridurre quota 100 e il Reddito può slittare - La Repubblica - : Si prova a scongiurare la procedura d'infrazione e il rischio recessione , si legge sul quotidiano Repubblica. Oggi alla Camera dei deputati sarà chiesta la fiducia riguardo un testo salvagente che ...

Dalle banche - al Reddito di cittadinanza e quota 100 : le 53 novità presenti in manovra : Dallo stop allo scudo per le banche a favore dei risparmiatori truffati all'innalzamento del tetto all'uso del contante per i turisti, Dalle nuove norme per il congedo parentale ai contributi per l'...

Manovra : Giorgetti assicura che Quota 100 e Reddito di cittadinanza si faranno : Le promesse elettorali vanno mantenute ma la Manovra economica deve rispettare le indicazioni venute dalla Commissione europea per evitare che l'Italia subisca una procedura di infrazione per deficit eccessivo che renderebbe la congiuntura economica del nostro Paese molto più difficile di quello che è attualmente. Di questo ne sono pienamente consapevoli tutti. E le recenti dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ...

Manovra - investimenti e 3 miliardi di risparmi da Reddito e quota 100. Giuseppe Conte lavora alla proposta da portare a Juncker : La cessione di una parte di sovranità di Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Giuseppe Conte registra il primo atto concreto: è l'accelerazione sulla riscrittura della Manovra che è il premier, appunto, a intestarsi. C'è la data - l'11 dicembre, due giorni prima del Consiglio europeo - e soprattutto in agenda c'è l'incontro che conta, quello al vertice con il presidente della Commissione europea Jean-Claude ...

Di Maio : Reddito e quota 100 si faranno : 10.25 Di Maio: reddito e quota 100si faranno Ricordando con i cronisti la foto dal balcone di Palazzo Chigi, il vicepremier Di Maio commenta: "Penso di essere ancora contento dei risultati di quella sera: quota 100per superare la Fornero, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza,che partirà a febbraio" Di Maio aggiunge: "A fine marzo partirà il reddito", mentre quota 100"partirà tra febbraio e marzo. Per quello abbiamo gioito e lo ...

Manovra chiusa senza Quota 100 e Reddito cittadinanza : ecco le misure : La Commissione bilancio della Camera chiude i lavori, conclude l’esame e dà il via libera alla Manovra e dà mandato ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi di riferire sul testo della Legge di bilancio, che arriverà in Aula questa sera alle ore 20. È molto probabile che il Governo porrà la fiducia sul maxi-emendamento. Fiducia che potrebbe arrivare giovedì. Innalzamento dell’utilizzo contante per i turisti, nuovi fondi per le zone del ...

"Con l'Europa tratto io". E Conte rimanda Reddito di cittadinanza e quota 100 : 'Con la commissione devo parlare io. Sono io il presidente del Consiglio. E non ho mai interrotto il dialogo'. Adesso Giuseppe Conte chiede silenzio ai vicepremier e in un colloquio con Repubblica si ...

Perché Reddito di cittadinanza e quota 100 non esistono (per adesso) : Si è concluso l'esame della manovra da parte della Commissione bilancio della Camera. Ma le due misure principali, quota 100...

Manovra - Tria : 'Vediamo se Reddito e quota 100 costano meno'. Le opposizioni lasciano i lavori : 'Vediamo se quota 100 e reddito di cittadinanza possono costare di meno'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso di un intervento sulla Manovra in commissione Bilancio della Camera durante il quale non sono mancate polemiche per il rifiuto del capo del Mef di rispondere a ...

Manovra - Tria : analisi su costi quota 100 e Reddito cittadinanza : E' quanto ha indicato il ministro dell'Economia Giovanni Tria nell'informativa in commissione bilancio alla Camera tra le polemiche delle opposizioni che chiedevano una vera …