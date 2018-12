Rally Sperlonga – Reso noto il ricco montepremi della gara!

sportfair

: INFORMAZIONI STAMPA: IL MONTEPREMI DELLA 10^ RONDE DI SPERLONGA® #rallysperlonga #rally #rallycar #rallyracing… - alebugelli : INFORMAZIONI STAMPA: IL MONTEPREMI DELLA 10^ RONDE DI SPERLONGA® #rallysperlonga #rally #rallycar #rallyracing… - automotornewsit : PRESENTATA STAMANE LA 10^ RONDE DI SPERLONGA ® - GazzettinoGolfo : #Rally #RondeDiSperlonga #Sport - Presentata stamane la 10^ Ronde di #Sperlonga - -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) A due giorni dalla chiusura delle iscrizioni, l’organizzazione rendeil valore aggiuntogara, confermando la propria vicinanza a chi corre. Premi in collaborazione con Pirelli e Bardahl. Un solo giorno alla chiusura delle iscrizioni per la 10^ Ronde di®, in programma per il 15 e 16 dicembre, e negli uffici dell’organizzatoreRacing si respira aria di gioia, di soddisfazione. Sia per il periodo natalizio che sta arrivando ma anche perché le adesioni sono oramai “a tre cifre”, si sta completando il plateau di coloro che scelgono la Riviera di Ulisse come ultima gara dell’anno.Anche per l’edizione“prima stella”, la gara è riuscita a concretizzare un importante, una caratteristica diventata una consuetudine e che grazie al contributo dei partner, è andata sempre alzando l’asticella, con l’intento di gratificare coloro che sono ...