Raggi-Crimi | al via progetto De Si Re per migliorare sicurezza periferie

Roma - Luciano Casamonica contro la Raggi : “Giornata storica? Sfregio. Cacciati con i bambini - non siamo criminali” : “La Raggi siccome non è stata condannata ha voluto far vedere che faceva qualcosa, ma che ha fatto? Solo uno Sfregio. Ha mandato per strada i bambini , 30 persone che vivono qui”. Così Luciano Casamonica dell’omonima famiglia di fronte alle case del borghetto Quadraro sequestrate L'articolo Roma , Luciano Casamonica contro la Raggi : “Giornata storica? Sfregio. Cacciati con i bambini , non siamo criminali” proviene ...

Raggi - Di Pietro : “Criminalizzata per pregiudizio di alcuni giornalisti. Anche io e Ingroia vittime di firme prezzolate” : “Virginia Raggi? Quando Di Battista e Di Maio si lamentano di come è stata trattata, li capisco. Diciamo la verità: nei confronti della Raggi c’è stato un pregiudizio, non per raccontare i fatti reali, ma per criminalizzarla a prescindere di come stavano i fatti”. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. E spiega: “Parlo per esperienza personale, perché io, per aver fatto Mani ...