Raggi | ci siamo quasi per corridoio Laurentina-Tor Pagnotta

Terence Hill : "La mia infanzia sotto le bombe a Dresda. Da lì siamo partiti e abbiamo Raggiunto l'Italia a piedi" : In un'intervista rilasciata al settimanale Chi e in edicola dal 6 dicembre, Terence Hill ha raccontato particolari della sua vita che di solito non ama esporre al grande pubblico. 79 anni, nato nel 1939, ha passato buona parte della sua infanzia in Germania, terra origine della madre, Hildegard Girotti: "Fino ai 6 anni ho parlato solamente tedesco. Mia madre veniva dalla Sassonia. Io sono cresciuto a Lommatzsch vicino a Dresda". Ed è ...

Casamonica - iniziata la demolizione delle ville abusive. Raggi : “Passiamo ai fatti - territorio a cittadini” : “Sono partite oggi le prime operazioni di abbattimento e si sono rivolte su due casette che erano state precedentemente liberate da tutti gli arredi e le masserizie. Queste operazioni procederanno così per tutti gli otto villini. Le operazioni consistono nel rendere inagibili casette. Adesso si sospenderanno per procedere alla separazione dei materiali per poi smaltirli per tipologia dei materiali.. Questo è l’esempio più lampante ...

Roma - Luciano Casamonica contro la Raggi : “Giornata storica? Sfregio. Cacciati con i bambini - non siamo criminali” : “La Raggi siccome non è stata condannata ha voluto far vedere che faceva qualcosa, ma che ha fatto? Solo uno Sfregio. Ha mandato per strada i bambini, 30 persone che vivono qui”. Così Luciano Casamonica dell’omonima famiglia di fronte alle case del borghetto Quadraro sequestrate L'articolo Roma, Luciano Casamonica contro la Raggi: “Giornata storica? Sfregio. Cacciati con i bambini, non siamo criminali” proviene ...

Virginia Raggi assolta - la sentenza vista dal Campidoglio : “Per noi era una spada di Damocle - ora ci siamo liberati” : “Per Virginia è come aver vinto di nuovo le elezioni”. Il commento a caldo, e non senza un pizzico di emozione, è di Alessandro Mancori, uno dei tre avvocati che hanno seguito Virginia Raggi nel processo per falso documentale, conclusosi con l’assoluzione. Il legale è colui che da più tempo ha accompagnato la sindaca di Roma sin dalla campagna elettorale del 2016. “Questa donna è stata trattata in un modo indicibile”, ha aggiunto. ...

Napoli - Hamsik sulla qualificazione : “Siamo messi bene e faremo il possibile per Raggiungere gli ottavi” : Il giorno dopo il pareggio interno contro il Psg, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha commentato la partita direttamente sul sito ufficiale della società partenopea: “Dico grazie ai tifosi per l’ambiente fantastico che abbiamo trovato al San Paolo. Abbiamo giocato una grande partita, riuscendo a ribaltare il vantaggio del Psg del primo tempo: siamo tornati, abbiamo ruggito e abbiamo pareggiato, conquistando un punto ...

Cede scala mobile a Roma - Raggi alla metro Repubblica : 'Siamo vicini ai feriti' : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha Raggiunto in serata la stazione della metro Repubblica dove intorno alle 19 il cedimento di una scala mobile ha causato una ventina di feriti. 'Siamo venuti qua ...

Ostia - Spada : prima condanna per mafia a esponente clan/ Ultime notizie : Raggi "non abbassiamo lo sguardo" : Ostia, Spada: condanna per mafia per la prima volta. Ultime notizie, in 3 a processo con rito abbreviato. Si tratta precisamente di Massimiliano Spada e di altri due adepti(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:02:00 GMT)

Tria : «La manovra è coRaggiosa - ora abbassiamo i toni con l'Ue» : Nella nota di aggiornamento al Def è stato «fissato per il 2019 l'obiettivo di indebitamento netto del 2,4%, superiore di sei decimi di punto al valore stimato per il 2018, che...

La mamma incoRaggia Ronaldo : 'Buona fortuna - insieme siamo più forti' : TORINO - Il momento di Cristiano Ronaldo , coinvolto nel caso del presunto stupro nel 2009, è difficile e la mamma, Maria Dolores Alveiro, gli fa un incoraggiamento sui social, postando su Instagram ...

Il ministro Tria scrive all’Ue : “Manovra coRaggiosa e responsabile - pensiamo ai cittadini” : "Come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assicurando in seguito un profilo di riduzione del deficit, che passerà dal 2.4% del 2019 al 2.1% del 2020 per chiudere all'1.8% del 2021", ha scritto Tria nella lettera indirizzata alla Commissione europea.Continua a leggere