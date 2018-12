Raggi | a Roma tanti migranti | chiediamo maggior attenzione

'Stadio Roma - quadro catastrofico'. La sindaca Raggi : 'Niente allarmismi' : Il Politecnico di Torino ha diffuso uno studio sui flussi di traffico del progetto di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma: il quadro è 'catastrofico'. Stando al documento ...

Raggi : nessun allarmismo su stadio Roma - esito è solo prima bozza : Roma – “No, assolutamente. Non farei allarmismi, come sapete ho voluto una due diligence per riesaminare gli esiti della conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni. Al momento e’ stato rilasciato un primo ‘draft’ sul quale ci sono delle valutazioni in corso”. “Quando ci sara’ poi la relazione finale capiremo come andare avanti con tutte le istituzioni ...

Roma - Raggi : stop progetto stadio? assolutamente no : Roma, 6 dic., askanews, - La relazione del Politecnico di Torino sulla viabilità legata allo Stadio della Roma a Tor di Valle non bloccherà il progetto. Lo ha assicurato la sindaca di Roma Virginia ...

Virginia Raggi - la sindaca di Roma sorprende con l'abito-toga alla prima del Teatro dell'Opera : le immagini : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è presentata alla prima del Rigoletto al Teatro dell'Opera con l'abito disegnato dallo stilistaCamillo Bona, che ricorda una sorta di toga da avvocato, ...

Angelucci : vergognoso scuole Roma al freddo - Raggi deve intervenire : Roma – “È inaccettabile e vergognoso che in pieno inverno una scuola su tre a Roma abbia i riscaldamenti spenti a causa di caldaie guaste per la mancata manutenzione. Continua il disastro della Raggi e del M5S alla guida di Roma”. “Questa volte a pagarne le conseguenze sono i bambini, studenti e personale scolastico di Roma e provincia che tutti i giorni per questa situazione rischiano di ammalarsi. Ora basta il Sindaco ...

Roma - albero di Natale - Virginia Raggi annuncia : “Spelacchio è tornato” il tutto con uno sponsor di livello : Roma è pronta per l’arrivo di Spelacchio 2, il nuovo albero di Natale che illuminerà Roma Roma – “Ladies and Gentlemen Spelacchio is Back in Roma!“. Così Virginia Raggi presenta sui suoi social l’albero di Natale 2018 che dal giorno della festa dell’Immacolata verrà ‘acceso’ nella centralissima piazza Venezia. La prima cittadina posta un’immagine di un albero con la scritta “Sono tornato e sono uno spettacolo. Ci si vede l’8 dicembre in ...

Roma : Veltroni - su demolizioni Raggi prosegue battaglia iniziata con mia Giunta : Roma, 26 nov. (AdnKronos) - "Solo per informazione. Nei sette anni della mia amministrazione demolimmo 510.000 metri cubi di edilizia abusiva e tra essi un edificio di 800 metri cubi dei Casamonica. Condivido per questo quanto fatto da Virginia Raggi. È una battaglia civile che prosegue". Lo scrive

Mara Carfagna su Virginia Raggi : “Ha fallito - Roma è sporca - una città invivibile” : Mara Carfagna intervista esclusiva per il messaggero parla a 360 gradi delle sue iniziative e si sofferma sul caso Raggi Un altro fronte prioritario è quello dell’antisemitismo: «Troppo spesso leggiamo di episodi di cronaca a sfondo antisemita. L’antisemitismo tenta di rialzare la testa in Italia e in Europa. Prende forme diverse, come quella dell’antisionismo, dell’odio nei confronti dello Stato di Israele: e chi nega il ...

Raggi - appello a governo : aiuti Roma : 23.30 "Io l'appello lo faccio al governo nella sua interezza: se ha a cuore Roma come dice,iniziassero ad aiutare concretamente Roma. Ha bisogno di più poteri e di fondi".Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi. E al ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Noi siamo ancora in attesa dei 254 poliziotti, uomini e donne delle forze dell'ordine. Dacceli, sono pochi ma sono un primo passo, servono".

Roma - Raggi : 'Se il governo ha a cuore la Capitale inizi ad aiutare' : "Io l'appello lo faccio al governo nella sua interezza: se ha a cuore Roma come dice - perché poi una cosa è parlare e un'altra cosa è fare i fatti - inizi ad aiutare concretamente la città". Lo ha ...