Ragazzo di 18 anni accoltella la madre e si taglia gola a Pavia

Ritrovato Davide Iacucci - il Ragazzo di diciannove anni scomparso a Fano : Il giovane universitario è stato rintracciato dalla polizia a Verbania, dove la sua fuga da casa lo ha portato dopo diverse tappe. Il ragazzo di 19 anni iscritto all'università di Filosofia di Urbino aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso lunedì pomeriggio. Sta bene e presto potrà riabbracciare i suoi genitori.Continua a leggere

Incidente mortale a Pesaro - in auto contro un albero. Perde la vita un Ragazzo di 20 anni : Il ragazzo è stato trovato senza vita ancora all'interno della sua auto, una Mini, finita contro un albero , per ragioni ancora sconosciute. La tragica scoperta è stata fatta da un passante poco prima ...

Incidente sull'A4 - morto un Ragazzo di 29 anni : Tamponamento tra mezzi pesanti tra Agrate Brianza e la Barriera Est di Milano. La vittima è un giovane camionista

Sniffa deodorante spray : morto Ragazzo di 19 anni : Morire a 19 anni per aver inalato ripetutamente del deodorante spray. È l'assurda morte di un ragazzo olandese, che si somma ai tanti, troppi analoghi decessi negli Stati Uniti, dove si stima che ogni anno ci siamo circa 125 vittime tra chi, per sballarsi, Sniffa colle, vernici e lacche.La vittima, da quanto si apprende - secondo quanto riportato in Italia da Leggo - è un giovane in riabilitazione per la sua dipendenza da cannabis e ketamina. ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : “A 13 anni mi ero innamorato di un Ragazzo. Mi mandarono in un ospedale psichiatrico” : L’esperienza di Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip era partita in sordina. Solo con lo scorrere dei giorni l’eccentrico cantante icona degli anni Settanta e Ottanta ha fatto crollare la maschera del personaggio e si è raccontato senza filtri come persona. Non si era mai visto un “vip” raccontare senza paura la solitudine che lo spaventa fuori dalla “bolla” di Cinecittà. Ora, una volta eliminato dal reality di Canale 5, Cattaneo ha ...

Terrorismo - arrestato un Ragazzo di 23 anni : "È dell'Isis - pronto a fare la guerra" : A Milano. Il giovane egiziano è accusato di associazione con finalità di Terrorismo internazionale e istigazione e apologia...

Terrorismo - arrestato un Ragazzo di 23 anni : "È dell'Isis" : A Milano. Il giovane egiziano è accusato di associazione con finalità di Terrorismo internazionale e istigazione e apologia...

Ragazzo di 15 anni investito e ucciso da un treno davanti agli amici. Forse un gioco mortale : Choc sui binari. Un Ragazzo di 15 anni di San Giorgio su Legnano (Milano) è morto davanti agli amici dopo essere stato investito, poco dopo le 19, da un treno regionale di Trenitalia a...

Ragazzo di 16 anni investito e ucciso da un treno davanti all'amico 13enne. Forse un gioco mortale : Choc sui binari. Un Ragazzo di 16 anni di San Giorgio su Legnano (Milano) è morto dopo essere stato investito, poco dopo le 19, da un treno regionale di Trenitalia a Parabiago (Milano). La...

Ragazzo di 16 anni investito e ucciso da un treno davanti all'amico 13enne : Choc sui binari. Un Ragazzo di 16 anni di San Giorgio su Legnano (Milano) è morto dopo essere stato investito, poco dopo le 19, da un treno regionale di Trenitalia a Parabiago (Milano). La...

Ragazzo di 16 anni investito e ucciso da un treno davanti agli amici : Choc sui binari. Un Ragazzo di 16 anni di San Giorgio su Legnano (Milano) è morto dopo essere stato investito, poco dopo le 19, da un treno regionale di Trenitalia a Parabiago (Milano). La...

Ragazzo di 23 anni muore in ospedale dopo un malore in casa : Mattia Crippa, giovane calciatore dilettante, era ricoverato in una clinica di Vimercate. Al momento non sono note le cause...

Ortona : Ragazzo somalo di 20 anni gira senza veli in spiaggia e violenta un'anziana : Un cittadino somalo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Ortona (Chieti) con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico e violenza sessuale. Saleban Nuur Shaieb, 20 enne senza fissa dimora, sbarcato l'anno scorso in Sicilia con un barcone e con un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, quest'oggi ha scatenato il panico nella cittadina adriatica, prima denudandosi in strada e poi violentando una donna di 68 anni che stava ...

Giallo in Piemonte : il cadavere di un Ragazzo di 15 anni trovato accanto ai binari : Il corpo senza vita di B.Y., un ragazzo di origini straniere di 15 anni, è stato trovato questa mattina intorno alle 8 in un tratto della linea ferroviaria Torino - Cuneo, in aperta campagna.Continua a leggere