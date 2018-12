: Ragazzina 13 anni scomparsa in Veneto - NotizieIN : Ragazzina 13 anni scomparsa in Veneto - gabry54 : E' scomparsa nel nulla, volatilizzata. I carabinieri stanno indagando sulla scomparsa di ragazzina di 13 anni, Carl… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Ragazzina 13 anni scomparsa in Veneto -

Unadi 13che vive con la famiglia a Pionca di Vigonza (PD), uscita di casa per recarsi a scuola a Mirano (VE) dove però non è mai arrivata, è svanita nel nulla. Il padre ha denunciato laai carabinieri che hanno avviato ricerche. Ci sono state alcune segnalazioni,tutte discordanti tra loro. Per la famiglia la giovane non avrebbe con sé un cellure e sarebbe in possesso di pochi euro. Finora la 13enne non aveva dato segnali che facessero temere una fuga.(Di giovedì 6 dicembre 2018)