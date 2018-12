Ragazza violentata nella notte dopo una festa di compleanno

Ragazza rapinata e violentata : arrestato uno spacciatore tunisino : La brutta notizia è che una Ragazza di 25 anni è stata violentata in un magazzino abbandonato a Brescia; la bella notizia è che il suo aguzzino è stato arrestato: si tratta di un pusher tunisino di 46 ...

Stupro Ancona - violentata per mesi. La Ragazza. "Ho rischiato di finire come Pamela" : Ancona, 12 novembre 2018 - Poteva essere un'altra Pamela e un'altra Desirée , morta come loro, indifesa per colpa della droga . Lo ha lasciato intendere lei stessa, la 22enne caduta nelle mani del ...

Ancona : Ragazza violentata 15 volte in cambio di droga. Un arresto : In manette uno spacciatore nigeriano di 37 anni: per mesi ha abusato di una ragazza di 22 anni dandole in cambio sostanze stupefacenti. Durante l'arresto il pusher ha aizzato un pitbull contro un agente di polizia, ferendolo.Continua a leggere

"Desirée prima di morire è stata drogata e violentata. Accanto a lei una Ragazza piangeva e gridava" : Potrebbe essere stata drogata e poi violentata Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta nello stabile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo di Roma. A sostenere questa ipotesi, in esclusiva a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, è un uomo che afferma di essere testimone oculare e che ha fornito la propria deposizione anche alla Polizia."Io sono del Senegal. Io c'ero quella sera, dopo che ...

Torino - Ragazza violentata in strada : arrestato 30enne italiano/ Stupratore seriale? Episodi non denunciati : Torino, ragazza violentata in strada all'uscita da un locale: 30enne di Moncalieri arrestato, potrebbe trattarsi di uno Stupratore seriale. L'appello dei carabinieri alle eventuali vittime.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:53:00 GMT)

Stupro a Riccione - 22enne canadese entra nuda in ospedale/ “Violentata in spiaggia” : la Ragazza è sotto choc : Stupro a Riccione? 22enne canadese entra nuda in ospedale: "mi hanno violentata in spiaggia", ma ci sono diversi punti oscuri nel suo racconto. Ora la ragazza è sotto choc(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:36:00 GMT)

«Così Cristiano Ronaldo mi ha violentata» : parla la Ragazza che accusa Cr7 : Il caso risale al 2009 e si chiuse con una transazione tra le parti. Oggi la presunta vittima Kathryn Mayorga denuncia l'accordo e racconta nei dettagli quella la notte. Adesso tocca al tribunale del Nevada decidere se riaprire il caso Cristiano Ronaldo ha pagato 375mila dollari una donna che lo accusava di averla stuprata " Cristiano Ronaldo offre al Fisco spagnolo un assegno in bianco pur di evitare il carcere " Football Leaks, ...

Firenze - Ragazza denuncia : "violentata mentre ero ubriaca"/ Ultime notizie - vittima una giovane asiatica : Firenze, ragazza denuncia: "violentata mentre ero ubriaca". Ultime notizie, vittima una giovane asiatica: nuovo caso dopo quello della studentessa 21enne(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:18:00 GMT)