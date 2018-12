Quasi 3 italiani su 10 a rischio povertà

Sanità : negli ultimi 40 anni i cittadini italiani hanno guadagnato Quasi 10 anni di vita : Oggi a Roma è andata in onda la XIII Edizione del Forum Meridiano Sanità durante la quale è stato presentato il Rapporto annuale Meridiano Sanità elaborato da The European House – Ambrosetti. Secondo il Meridiano Sanità Index – che ha l’obiettivo di fornire una valutazione multidimensionale delle performance del sistema sanitario attraverso un confronto con i principali Paesi europei – considerando lo stato di salute della popolazione, ...

Coldiretti : per Quasi 6 italiani su 10 l’Unione Europea tratta l’Italia peggio degli altri Paesi : Per quasi sei italiani su dieci (58%) l’Unione Europea tratta l’Italia peggio degli altri Paesi mentre solo una sparuta minoranza del 7% ritiene che l’Ue abbia un occhio di riguardo per lo Stivale. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti /Ixè su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio dal quale si evidenzia un ...

Solo il 44% degli italiani vuole rimanere nell’Ue - ma l’Euro piace (Quasi) a tutti : Il sondaggio Eurobarometro realizzato indagando sull'opinione europea riguardo all'Ue e alla moneta unica, ha evidenziato che nel complesso i cittadini sono soddisfatti (68%) di appartenere all'Unione. Non è la stessa cosa per gli italiani: la media dimostra che Solo il 44%, in caso di referendum, voterebbe per rimanere in Europa. Rispetto gli altri Stati, però, i cittadini italiani sono tra i più contenti dell'euro (65%).Continua a leggere