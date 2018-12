Quarto Grado: anticipazioni 7 dicembre, il caso di Eligia Ardita

ilnotiziangolo

(Di giovedì 6 dicembre 2018)– Ritorna domani sera su Retequattro il programma di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e le nuove inchieste sui casi di cronaca italiani. Al centro della puntata ildi, in seguito alla condanna all’ergastolo annunciata in questi giorni contro l’ex marito Christian Leonardi. Ledici parlano ancora del delitto di Gloria Rosboch e dell’ultima richiesta dei difensori di Gabriele Defilippi., i casi della puntataDobbiamo tornare indietro fino al gennaio del 2015 per parlare della morte di, la donna incinta ritrovata morta nella casa di famiglia in Sicilia. Gli inquirenti si dirigono subito verso Christian Leonardi, l’ex marito della vittima che in prima istanza confesserà l’omicidio. L’imputato tuttavia ...