' Quarta Categoria | calcio e diverse abilità' | in campo anche l' Adelfia for social

Le 3 Leghe adottano la Quarta Categoria : ANSA, - MILANO, 3 DIC - Le tre Leghe del calcio italiano si uniscono per la prima volta in un unico grande progetto di inclusione sociale: Serie A, B e Lega Pro rilanciano infatti la campagna sociale '...

Lega A - Lega B e Lega Pro in campo al fianco di “Quarta Categoria” : Dal 7 al 10 dicembre 2018 tutte le partite dei campionati di Serie A TIM, BKT e C saranno dedicate a “Quarta Categoria - calcio e disabilità”. L'articolo Lega A, Lega B e Lega Pro in campo al fianco di “Quarta Categoria” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.