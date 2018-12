Pubblica amministrazione | primo sì del Senato al ddl concretezza Impronte digitali per i

a villa umbra corso su valutazione della performance quale leva di modernizzazione della Pubblica amministrazione : In aula Luciano Hinna, professore straordinario in Economia delle Aziende pubbliche presso l'Universitas Mercatorum di Roma; Presidente del Consiglio Italiano delle Scienze Sociali. "I temi della ...

Pubblica amministrazione : nuove misure anti corruzione Statali : Crescono a dismisura i reati di corruzione nei comparti della Pubblica Amministrazione. Partendo da queste premesse si muove l’azione del governo giallo verde per inasprire le sanzioni contro tali fenomeni. Passa in Senato la proposta di legge a favore dell’inasprimento delle sanzioni nei casi di corruzione nella Pubblica Amministrazione Da quanto si apprende in queste ore dal sito specializzato PMI.it, pare sia già passato alla Camera uno ...

L’Europa boccia l’Italia per i servizi online della Pubblica Amministrazione : Siete soddisfatti dei servizi digitali al cittadino offerti dalla Pubblica Amministrazione? La domanda sorge spontanea, alla luce della relazione eGovernment Benchmark 2018 Pubblicata dalla Commissione Europea. I risultati sono in chiaroscuro, con un bilancio globale che vede un “costante miglioramento della centralità dell’utente e della facilità di utilizzo dei servizi pubblici digitali”. Ma non tutti i paesi sono ...

"Per me inefficienza e inerzia nella Pubblica amministrazione dovrebbero essere trattate come piccoli reati". La missione di Giulia Bongiorno : "Per me l'inefficienza e l'inerzia nella pubblica amministrazione dovrebbero essere trattate come piccoli reati, non vanno tollerate e vanno sanzionate". Lo ha detto il ministro della pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, intervistata dal Messaggero. "Ci sarà una struttura ad hoc - aggiunge - che le valuterà e se non giustificate stabilirà le sanzioni. Interverremo entro dicembre in consiglio dei ministri con una ...

Milano modello nazionale per la Pubblica amministrazione e le imprese : Il Comune di Milano fa scuola sui temi dell’innovazione organizzativa, del lavoro agile e della formazione legata ai congedi di

Concorsi 2018 Pubblica amministrazione : profili ricercati e come candidarsi a Formez : Formez PA, il Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, ha Pubblicato nuovi bandi per la copertura di posti di lavoro in varie regioni italiane. Le figure professionali ricercate sono diverse. Vediamo quali sono le modalità di recruiting.Continua a leggere

Pioggia di assunzioni nella Pubblica amministrazione : via ai concorsi per 7900 posti di lavoro : Sono in arrivo nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Grazie ad appositi decreti infatti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, vari Ministeri, le Forze dell’Ordine e altri enti sono stati autorizzati ad assumere un ingente numero di risorse umane. Vediamo esattamente di cosa si tratta.Continua a leggere

Pubblica amministrazione - Bongiorno assicura : : Teleborsa, - Con l'entrata in vigore della "Quota 100", che partirà ufficialmente il prossimo anno come annunciato dal governo, e di fatto consentirà di andare in pensione a 62 anni con 38 anni di ...

Scuola - stipendi docenti e Ata : ecco gli ultimi dati dell’Aran sulla Pubblica Amministrazione : Gli ultimi dati resi noti dall’Aran sugli stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione hanno evidenziato un risultato drammatico per quanto concerne il personale scolastico: i compensi di docenti e personale Ata sono i più bassi in assoluto tra il pubblico impiego e addirittura sono ancora più bassi rispetto a qualche anno fa. docenti e personale Ata, stipendi più bassi in assoluto in tutta la Pubblica Amministrazione Infatti, ...

NoiPa ultime notizie - è nata l’App ‘IO’ : tutti i servizi della Pubblica amministrazione a portata di smartphone : NoiPa, il portale della Pubblica Amministrazione, ha annunciato l’arrivo di una nuova app, denominata ‘IO’, attraverso la quale sarà più facile gestire i rapporti con la PA e accedere ai servizi tramite il proprio smartphone. A questo proposito, si sottolinea come ‘il Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), ha annunciato lo ...

Più assunzioni nella Pubblica amministrazione - ecco come. Stanziati circa 8 mln di euro : ... degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze'. Questo ...

L’Italia è poco innovativa perché la Pubblica amministrazione tira il freno a mano : Ci sono 25 paesi al mondo in cui le persone imparano velocemente, le aziende innovano e l’istruzione galoppa. L’Italia è 31ma, esattamente come lo scorso anno. Quanto siamo competitivi in termini di economia globale è chiaramente scritto nel Global Competitiveness Report 2018, consultabile online in versione integrale a questo link. La grossa novità di quest’anno è che il World Economic Forum ha cambiato le carte in tavola, e ...

Pa : Unsa-Confsal a confronto su futuro Pubblica amministrazione : Salerno, 15 ott. (Labitalia) - 'La pubblica amministrazione ieri oggi e domani'. Questo il tema del[...]

sblocco avanzi di amministrazione per enti locali e vincoli di finanza Pubblica per il 2019; corso a villa umbra : Relatrice della giornata formativa: Paola Mariani, Direttore Amministrativo contabile presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al centro ...