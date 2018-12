Profondo rosso in Europa | Milano -3 | 54%

Borsa - Milano in Profondo rosso -3 - 54% - lo spread risale a 297 : ...54 per cento, trainato dall'ondata di crolli a catena innescata dal riaccendersi dei timori sulle dispute commerciali Usa-Cina e sul rallentamento dell'economia globale. A esacerbare la tensione è ...

Il calo del petrolio e l'arresto di lady Huawei affondano le borse : Milano chiude in Profondo rosso - male tutte le europee : borse europee sotto pressione nel finale, con Milano (-3,45%) che insieme a Parigi, Londra e Francoforte cede oltre il 3%: Londra cede il 3,58%, Francoforte il 3,48% e Parigi il 3,32%. Gli indici Usa lasciano sul campo il 2,7% (Dow Jones) e l'1,9% (Nasdaq) dopo la pausa della vigilia per i funerali dell'ex-presidente George Bush senior e con dati macroeconomici in parte inferiori e in parte migliori rispetto alle stime degli analisti. l'arresto ...

Borse mondiali in Profondo rosso. L'intervista a Alessandro Barbera. : Crescono i timori di un rallentamento dell'economia globale. A proposito dell'andamento negativo delle Borse mondiali abbiamo sentito l'editorialista della Stampa Alessandro Barbera. Ci ha spiegato ...

Londra : Profondo rosso per St. James's Place : In forte ribasso St. James's Place , che mostra un disastroso -2,66%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il ...

Bitcoin Profondo rosso : ... non vi sono state in tal senso notizie sostanzialmente rilevanti che hanno modificato il quadro mondiale per questo mondo virtuale parallelo a quello ordinario. Anzi paradossalmente abbiamo avuto ...

Giuliana Calandra - morta a 82 anni la star di 'Profondo rosso' : Era la scrittrice assassinata nel bagno di casa nel capolavoro di Dario Argento del 1975 'Profondo rosso'. E' morta ieri ad Aprilia all'età di 82 anni Giuliana Calandra, attrice che si è divisa tra ...

È mancata l’attrice Giuliana Calandra : è stata Amanda Righetti in Profondo rosso : È morta a 82 anni l’attrice cinematografica (e non solo) Giuliana Calandra, lo hanno annunciato i suoi familiari. La sua interpretazione più iconica probabilmente è quella della scrittrice Amanda Righetti in Profondo rosso, il primo capolavoro di Dario Argento, il maestro italiano del brivido e della tensione. I funerali dell’attrice saranno celebrati martedì 27 novembre presso la Chiesa degli Artisti situata in piazza del Popolo a ...

Profondo rosso a Wall Street : DJ -2 - 21% : 23.06 Chiusura in calo per la Borsa di New York. A Wall Street il Dow Jones perde il 2,21% a 24.463,47 punti, il Nasdaq cede l'1,70% a 6.908,82 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,82% a 2.641,69 punti. Sul fronte dei cambi, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è scambiato a 1,1367 dollari. La moneta unica perde lo 0,76% a rispetto al dollaro.

Londra : Profondo rosso per Ocado : A picco Ocado , che presenta un pessimo -2,21%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ocado , che fa peggio del ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo cade a Firenze - Brescia in fuga. Profondo rosso per Bogliasco e Catania : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto vede il tracollo del Posillipo, che cade per 10-7 a Firenze e lascia in vetta il Brescia, vittorioso per 13-6 sul Quinto. In attesa della sentenza della CAF sulla sfida con i campani la Pro Recco espugna facilmente Trieste imponendosi per 2-15, mentre la Sport Management batte 14-8 i siciliani dell’Ortigia. Nel gruppone delle squadre a quota nove punti si porta la Roma, corsara a Napoli ...

Futures USA in Profondo rosso : Si preannuncia un avvio in rosso per Wall Street. I Futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti in territorio negativo, appesantiti dalle vendite sul comparto tecnologico, in ...

Piazza Affari : Profondo rosso per Rai Way : Aggressivo avvitamento per Rai Way , che tratta in perdita del 2,02% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Rai Way rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Germania - Profondo rosso per l'indice ZEW : Ancora parecchio pessimistiche le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A novembre, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, resta fortemente