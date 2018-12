Processi pilotati in cambio di vacanze e favori sessuali | arrestato pm di Lecce

Lecce - favori e sesso in cambio di Processi pilotati : arrestato pm - : Il pubblico ministero Emilio Arnesano è stato arrestato per corruzione. Altre 4 persone ai domiciliari. L'uomo avrebbe garantito ad avvocati e dirigenti Asl un trattamento "di favore" durante le cause ...

Lecce - favori e sesso in cambio di Processi pilotati : arrestato pm : Lecce, favori e sesso in cambio di processi pilotati: arrestato pm Il pubblico ministero Emilio Arnesano è stato arrestato per corruzione. Altre 4 persone ai domiciliari. L’uomo avrebbe garantito ad avvocati e dirigenti Asl un trattamento “di favore” durante le cause in tribunale, in cambio di barche, mazzette e prestazioni ...