Primo tour nei Palasport per Daniele Silvestri

Golf - PGA Tour 2019 : Cantlay e Reed guidano l’Hero World Challenge al termine del Primo round : Come di consueto sul finire dell’anno solare Tiger Woods ospita l’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del New Providence course nelle Bahamas la stella americana apre le porte di casa ad altri 17 tra i migliori Golfisti del panorama internazionale per dar vita ad un torneo il cui montepremi è destinato interamente alla Tiger Woods Foundation. Al termine del primo round troviamo al comando ...

Golf - European Tour 2019 : McLeod e Jager al comando dell’Australian PGA Championship dopo il Primo giro - indietro Renato Paratore : Settimana particolarmente ricca per lo European Tour 2019 di Golf: in contemporanea si disputano infatti l’Africa Bank Mauritios Open e l’Australian PGA Championship. Il secondo si è aperto nella notte italiana presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). dopo le prime 18 buche si è formata al comando una coppia australiana composta da Jake McLeod e Matt Jager. I due hanno chiuso il giro odierno in 66 colpi, con un -6 ...

Raf Tozzi : venerdì esce il cofanetto e nel 2019 il Primo tour insieme : Due grandi artisti che hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana: Raf e Umberto Tozzi . Due repertori immensi e straordinari che per la prima volta saranno racchiusi, in versione ...

Golf - European Tour 2019 : si riparte da Hong Kong. Tre giocatori al comando dopo il Primo giro - più indietro gli italiani : Appena il tempo di festeggiare la straordinaria vittoria di Francesco Molinari nella Race to Dubai 2018 ed è già il momento di aprire una nuova stagione. È cominciato nella notte il Honma Hong Kong Open presented by Amundi, primo evento dello European Tour 2019 che si disputa in Cina. Non sono moltissimi i giocatori di primo piano a contendersi la vittoria sul par 70 dell’Hong Kong Golf Club, anche a causa della contemporaneità con la ...

Golf - Molinari vince il Tour europeo : Primo italiano nella storia : un grande campione di Golf, ma è anche un campione di serietà, virtù, modestia, eleganza. È il testimonial migliore che un paese possa vantare nel mondo dello sport e chissà se l'Italia se ne sta rendendo conto. Stiamo parlando di Francesco Molinari, che ieri, al termine di una stagione eccezionale, ha vinto il Tour europeo di Golf 2018, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Charles Howell III guida The RSM Classic al termine del Primo round : Come di consueto l’inizio del fine settimana coincide con l’avvio di un nuovo torneo del PGA Tour. I Golfisti del circuito americano si sono spostati a Saint Simons Island (Georgia, Stati Uniti) per darsi battaglia nell’RSM Classic (montepremi 6,4 milioni di dollari). Il torneo si svolge sui due percorsi del Sea Island Golf Club: il Seaside course (par 70), ed il Plantation course (par 72). Al termine del primo round troviamo ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto dopo il Primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due giocatori al primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman. In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...

I Måneskin hanno annunciato il loro Primo tour in Europa : Ecco le date The post I Måneskin hanno annunciato il loro primo tour in Europa appeared first on News Mtv Italia.

Golf - PGA Tour 2019 : Kuchar - Bozzelli ed Hickok guidano l’OHL Classic at Mayakoba al termine del Primo round : Il PGA Tour avvia un nuovo fine settimana all’insegna dello spettacolo dando vita all’OHL Classic at Mayakoba (montepremi 7,2 milioni di dollari). Il torneo, che si svolge sul percorso par 71 dell’El Camaleon Golf Club di Playa del Carmen (Quintana Roo, Messico), al termine del primo round vede in testa un trio di americani composto da Matt Kuchar, Kramer Hickok e Dominic Bozzelli. Gli statunitensi hanno chiuso il giro ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia nettamente al comando dopo il Primo giro del Nedbank Golf Challange : Si è concluso il primo giro del Nedbank Golf Challange 2018, penultima tappa delle Rolex Series e ultimo appuntamento disponibile per conquistare l’accesso al DP World Championship di Dubai della prossima settimana. Sul par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica), lo spagnolo Sergio Garcia si è portato nettamente al comando con uno strepitoso giro in 64 colpi (otto birdie e nessun bogey). Il fuoriclasse iberico, che ...

Cesare Cremonini ha svelato la super scaletta del Primo concerto del nuovo tour : Stasera a Torino! The post Cesare Cremonini ha svelato la super scaletta del primo concerto del nuovo tour appeared first on News Mtv Italia.

Golf - PGA Tour 2019 : Peter Uihlein in testa al termine del Primo round dello Shriners Hospital for Children Open : Il PGA Tour 2019 non conosce soste. Prende il via infatti lo Shriners Hospital for Children Open (montepremi 6,8 milioni di dollari), torneo che si svolge sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo al comando Peter Uihlein. L’americano guida la leaderboard con lo score di -8 grazie ad un giro quasi immacolato (9 birdie, un bogey). In seconda piazza con -7 il connazionale ...