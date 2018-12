Primarie PD | per 2 sondaggi Zingaretti al 45 e al 42%

Primarie Pd - Marco Minniti si ritira : “Lo faccio per salvare il partito”. Matteo Renzi verso la scissione a gennaio : Marco Minniti ritira la sua candidatura a segretario del Pd. Un gesto compiuto “per salvare il partito“, dice l’ex ministro dell’Interno. “Quando ho dato la mia disponibilità alla candidatura – afferma Minniti al quotidiano – sulla base dell’appello di tanti sindaci e di molti militanti che mi hanno incoraggiato e che io ringrazio moltissimo, quella scelta poggiava su due obiettivi: unire il più ...

Primarie Pd - nessun candidato supera il 50% : dietro a Minniti - boom di Martina : La corsa alle Primarie del Pd non scalda certo i cuori come in passato ma già circolano i primi sondaggi. Tutti danno in leggero vantaggio il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti ma alcuni ...

Dl Sicurezza - Martina : “Vogliamo fare opposizione? Lanciamo referendum abrogativo ai gazebo del Pd per le Primarie” : “La proposta a tutti i candidati del Pd è che i gazebo del 3 marzo, oltre che per scegliere il segretario del partito, siano utilizzati per raccogliere le firme per il referendum abrogativo del dl Sicurezza, che diventino un atto fondante dell’alternativa al governo, su uno dei temi decisivi del confronto tra destra e sinistra”. A dirlo, in conferenza stampa, il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, ...

Pd - le Primarie così sono inutili. Tre cose da fare per renderle efficaci : Partiamo da un dato: solo il 9% degli elettori sta seguendo le primarie del Pd. Se fossi dalle parti di largo del Nazareno comincerei a preoccuparmi, perché queste primarie dei dem nostrani sono nate male e stanno finendo anche peggio. Facciamo un salto oltreoceano, dove la carica più importante del mondo – il presidente degli Stati Uniti – viene scelta attraverso questo percorso. Al di là delle differenze di funzionamento e di forma ...

Le Primarie del Pd si svolgeranno il 3 marzo : sette sfidanti in corsa per la segreteria : Le primarie del Partito Democratico si svolgeranno il prossimo 3 marzo. Ad ufficializzare la data della votazione è stata la direzione del Pd approvando inoltre il regolamento congressuale pressoché all'unanimità (con 4 astensioni). Il congresso del Partito Democratico, dunque, si aprirà con la convenzione nazionale il prossimo 2 febbraio. In corsa per la segreteria ci sono sette sfidanti.Continua a leggere

Pd : il 3 marzo le Primarie per scegliere il nuovo leader : A un anno dalla sconfitta alle elezioni politiche, il popolo del Pd sceglierà il nuovo leader: le primarie del partito si terranno il 3 marzo: stando a quanto si apprende, la direzione ha approvato il regolamento congressuale elaborato dalla Commissione congresso. Il voto è stato quasi unanime: solo 4 componenti della direzione si sono astenuti.

Primarie Pd - Richetti si ritira : “Ticket con Martina per una proposta più credibile di quella di Salvini-Di Maio” : “Bisogna unire le forze. Ora il Paese ha bisogno di una proposta che sappia unire le forze e io ho deciso di unire le mie forze quelle di Maurizio Martina”. Così Matteo Richetti, intercettato fuori la sede del Pd, annuncia e motiva, dopo il post sui social, la sua decisione di ritirarsi dalla corsa alle Primarie del e sostenere con un ticket la candidatura di Maurizio Martina. “Sto salendo a portargli cinquanta pagine di programma – ...

"Volete Rousseau per le Primarie?" I Cinquestelle rispondono a Boccia : L'M5s risponde per le rime al candidato alla segreteria Pd, Francesco Boccia, che ieri in una videointervista al direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, ha annunciato l'intenzione di smontare e rimontare la piattaforma del movimento Segui su affaritaliani.it