Primarie Pd | Marco Minniti si ritira | “Lo faccio per salvare il partito” Matteo Renzi

Primarie Pd - Marco Minniti ritira la candidatura | : L'ex ministro dell'Interno, in un'intervista a Repubblica, conferma le voci che lo davano sul punto di rinunciare alla corsa per la segreteria dem. "Lo faccio per salvare il partito", ha spiegato ...

