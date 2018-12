Prete chiude chiesa per Natale contro Decreto Salvini Don Paolo Farinella scomunica

Genova - Prete chiude la chiesa per Natale : “Obiezione di coscienza contro il decreto Salvini” : Don Paolo Farinella, sacerdote di San Torpete, nel centro di Genova, ha deciso di chiudere la chiesa e non celebrare nessuna messa nel periodo della festività natalizie per protestare contro Salvini e contro i fedeli cattolici che lo sostengono: ""Se Gesù, con Maria e Giuseppe, si presentasse da noi per celebrare la sua nascita, col decreto immondo di Salvini, sarebbe fermato alla frontiera e rimandato indietro perché migrante economico, perché ...