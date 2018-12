Premier | il Liverpool vince e resta in scia del City | cade il Chelsea di Sarri | ' Sono

Premier League : tris per Liverpool e Tottenham - scivola il Chelsea : Nella serata di Premier League, fa notizia la caduta del Chelsea di Sarri a Wolverampton. I Blues si portano in vantaggio al 18′ con Loftus-Cheek, ma nel secondo tempo subiscono il ritorno dei padroni di casa, che ribaltano il match con le reti di Jimenez e Jota. Il Liverpool mantiene la scia del City (a +2), vincendo a Burnley in rimonta: apre Cork al 54′, poi i Reds reagiscono furiosamente e operano il sorpasso tra il ...

Premier League - Liverpool-Everton 1-0 : Origi la decide al 96' : Il derby del Merseyside non delude e regala emozioni nel finale di gara. Ad Anfield, il Liverpool porta a casa la partita grazie ad una rete al 96'. Gli uomini di Klopp dominano per gran parte del ...

Premier League : il Manchester City è uno spettacolo - West Ham al tappeto ma il Liverpool non molla : Premier League: il Manchester City vittorioso contro il West Ham per 4-0, il Liverpool ha risposto a dovere battendo il Watford Posizioni invariate in vetta alla Premier League dopo la 13esima giornata con il Manchester City capolista che mantiene un vantaggio di 2 punti sulla più diretta avversaria battendo 4-0 in trasferta il West Ham. Resta in scia il Liverpool che risponde superando 3-0 il Watford. Al poker dei ‘citizens’ ...

Risultati Premier League - inizio con il botto per Ranieri : blitz di Liverpool e City : Risultati Premier League – Si è giocata una giornata molto importante valida per la Premier League, inizio con il botto per l’allenatore Claudio Ranieri, successo con tanti gol per il Fulham, 3-2 il risultato finale, decide una rete di Mitrovic, l’attaccante autore di una doppietta. Non è andato oltre il pareggio il Manchester United, solo un pareggio per la squadra di Mourinho contro il Crystal Palace. Colpi grossi da ...

Premier League - Sarri : 'Il Chelsea? Subito dopo Manchester City e Liverpool' : 'Manchester City e Liverpool, secondo me, sono da primi due posti nella Premier League, poi ci siamo noi e almeno altre quattro squadre pronti a giocarci i posti che garantiscono la partecipazione ...

Probabili Formazioni Watford vs Liverpool - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Watford-Liverpool, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Hornets con l’11 titolare; opportunità per Fabinho nei Reds?Il sabato valevole per la 13^giornata di Premier League vedrà la sfida di Vicarage Road tra i padroni di casa del Watford e il Liverpool.Come arrivano Watford e Liverpool?Gli Hornest arrivano dal pareggio ottenuto nell’ultimo turno di campionato contro il Southampton. Javi Gracia e i suoi ...

Primi problemi per il VAR in Premier : Liverpool e United non hanno megaschermi : Negli stadi di Liverpool e United mancano i megaschermi necessari a mostrare ai tifosi le decisioni adottate tramite utilizzo del VAR. L'articolo Primi problemi per il VAR in Premier: Liverpool e United non hanno megaschermi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Salah gol in Liverpool Fulham : così nasce la rete dell'egiziano - a segno contro 19 club di Premier su 21 : Mohamed Salah, probabilmente, non è ancora ai livelli dello scorso anno, ma il suo contributo non sta di certo mancando. I 44 centri sono ancora lontani, tuttavia l'egiziano ha lasciato il segno in ...

Spettacolo in Premier : pari tra Arsenal-Liverpool - lacrime Leicester - vittoria Tottenham [FOTO] : RISULTATI Premier- In Inghilterra si è giocato l’undicesimo turno di campionato giornata e i fari erano puntati sulla partita tra Arsenal e Liverpool. E’ finita 1-1, con tante occasioni ma nessun gol nel primo tempo e le reti di Milner e di Lacazette nel finale. Ora il Liverpool è in testa con 27 punti, ma domani il City, che è a 26 e ospita il Southampton, potrebbe effettuare il sorpasso. Il Chelsea potrebbe invece raggiungere ...

