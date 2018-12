Politica di dazi preoccupa la Fed Usa cresce a passo moderato

Greenspan contro la Politica dei dazi : 'È una follia' : Nel caso della disputa con Cina, però, la strategia non ha dato frutti e l'escalation dei dazi è già decollata, ponendo dubbi sulle proprie conseguenze sull'economia globale. Ricevi aggiornamenti su ...

Politica : Milano - alla Fondazione Ambrosianeum Romano Prodi su "L'Europa in un mondo globale" : "I cambiamenti del mondo hanno assunto, nell'ultimo decennio, una profondità e una rapidità tali da mettere in crescente difficoltà il troppo lento progetto di Unione europea", spiegano i promotori. "...

Finanziamenti alla Politica - la riforma : “Pubblici i nomi di chi dona più di 500 euro. Fondazioni equiparate ai partiti” : Niente privacy per chi finanzia i partiti politici con più di 500 euro. Neanche quando si tratta di soldi donati alle Fondazioni che poi li girano agli stessi partiti. Lo prevede il ddl Anticorruzione approvato dal Consiglio dei ministri il 6 settembre scorso e che inizierà ad essere discusso alla Camera il 4 ottobre. Atteso soprattutto per il daspo ai corrotti e l’utilizzo dell’agente sotto copertura per indagare sui reati di tipo ...