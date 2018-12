Più Radio Radicale

Musica - Vasco è il Più trasmesso nelle radio nella settimana di debutto del suo nuovo singolo. Elisa perde la vetta dopo quattro settimane : Effetto Vasco sulla classifica dei brani più trasmessi dalle radio: dopo quattro settimane di regno di Elisa, la cantante friulana lascia lo scettro al rocker di Zocca con il suo nuovo singolo La verità al debutto in classifica. Elisa, come già esplicato, occupa la piazza d’onore mentre chiude il podio Jess Glynne, che le Spice Girls hanno preso sotto la loro ala protettrice (farà da spalla ai concerti della nota girl-band nel corso del tour ...

Musica - è di Elisa il brano Più trasmesso dalle radio italiane nel giorno della pubblicazione del suo nuovo album : C’è una nuova numero 1 nella classifica settimanale dei brani più trasmessi dalle radio ed è Se piovesse il tuo nome, nuovo singolo di Elisa tratto dall’album uscito in tutti i negozi di dischi e in tutti gli stores digitali proprio oggi intitolato Diari aperti. Elisa spodesta alla numero 1 i Thegiornalisti, freschi di inizio tour, con New York, che devono accontentarsi della seconda piazza, mentre al numero 3 troviamo quello che è ancora una ...

Astrofisica : Italia e Australia occidentale insieme verso la realizzazione del Più grande radiotelescopio del mondo : Oggi è stato firmato un accordo di collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e la Curtin University, nodo dell’International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR) in Australia che getta le basi per la realizzazione del più grande radiotelescopio del mondo, lo Square Kilometre Array (SKA). SKA sorgerà nell’Australia occidentale e sarà costituito da 130.000 singole antenne radio, sparse per migliaia di ...

Nadia Toffa : “Ho subito Più di un intervento. Dopo i primi cicli di chemio e radioterapia sembrava tutto finito. Ma a marzo il cancro è tornato” : “Ho subito più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente”. A parlare così è Nadia Toffa che racconta a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda sabato 13 ottobre, le tappe della sua malattia. ...

La Radio è considerata dagli italiani il mezzo di informazione Più credibile. Un rapporto : La Radio è ritenuto il più affidabile tra i mezzi d'informazione. Precede la televisione, i giornali, i siti web ed i social network. È la fotografia scattata dal 15esimo rapporto Censis sulla ...

Musica - il brano Più trasmesso dalle radio italiane è ancora “My life is going on” di Burak Yeter e Cecilia Krull : La posizione numero 1 della classifica dei brani più gettonati nelle radio parla ancora straniero: il brano più trasmesso dalle radio italiane è ancora una volta My life is going on, brano facente parte della colonna sonora della serie TV La Casa di Carta, il cui remix firmato Burak Yeter sta scalando le classifiche di tutto il mondo. A completare il podio sono però due brani italiani: al secondo posto c’è New York dei Thegiornalisti, terzo ...