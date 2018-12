Pino Rinaldi ci racconta come il male | nella realtà | è ottuso

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Durante l’intervista a Salvatore Parolisi, l’assassino di Melania Rea, era certo di un fatto: l’individuo che aveva davanti traduceva un vuoto terrificante. Ne era quasi un sintomatico emblema. Non era un indizio, non ancora. Però questo era e quell’intervista difu decisiva nel corso delle indagini, lo sappiamo bene. Autore storico di Chi l’ha visto,oggi conduce un nuovo programma su Rai Tre (il sabato, in seconda serata) Commissari – Sulle tracce del, programma realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato.re le ombre del genere umano, fino a realizzarne quasi esegeticamente l’insensatezzaforma della crudeltà. Di lui,, ricordo la discrezione e la gentilezza, un ossimoro che consolava forse, mentre riferiva l’abisso del cuore umano, ottenebrato, a ogni imperscrutabile scomparsa, a ogni empietà commessa nel ...