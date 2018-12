Pharrell Williams divinità egizia per Chanel

gqitalia

: RT @break_point2016: @effe_vi E' che purtroppo quelli alti finiscono a fare Yollolò con Pharrell Williams - effe_vi : RT @break_point2016: @effe_vi E' che purtroppo quelli alti finiscono a fare Yollolò con Pharrell Williams - break_point2016 : @effe_vi E' che purtroppo quelli alti finiscono a fare Yollolò con Pharrell Williams - RoryTecla : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) In occasione della sfilata itinerante Métiers d’Art, ideata da Karl Lagerfeld per presentare il lavoro degli artigiani che collaborano con, il meglio dello show business internazionale si è riunito al Metropolitan Museum of Art di New York. E se in prima fila hanno seduto, fra gli altri, Penelope Cruz, Marion Cotillard, Blake Lively e Julianne Moore,ha stupito tutti sfilando proprio in passerella. Il cantante, produttore e imprenditore statunitense, oltre che amico di Karl Lagerfeld e legato ada anni (lo ricorderete protagonista dello splendido film “Reincarnation” al fianco di Cara Delevingne), ha sfilato in total gold di fronte al Tempio di Dendur dedicato a Iside e Osiride, proprio come una modernaPoco dopo il futurismo argenteo di Dior a Tokyo,ha optato per una visione opposta che celebra tutta la sapienza dei suoi ...