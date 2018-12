Perché Minniti ritira la sua candidatura alla segreteria del Pd

Calenda sbotta : "Emiliano candidato - ma non iscritto al Pd. Minniti candidato - ma si ritira (forse) Perché non lo appoggia Renzi. Bello. Altre idee?" : "Emiliano non è più iscritto al Pd, ma è il candidato del Pd. Renzi è un senatore del Pd ma si candiderà con un suo partito. Minniti è candidato alla segreteria indipendente da Renzi ma si ritira (forse) perché non ha l'appoggio di Renzi. Bello. Altre idee?". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.

Gennaro Migliore spiega Perché sostiene Minniti al congresso : Roma. “La gestazione del congresso è stata troppo lunga e ha disorientato molte persone che dopo la sconfitta del 4 marzo avevano bisogno di una discussione più serrata. Dobbiamo peraltro essere più precisi su quale sia l’obiettivo del congresso”, dice al Foglio Gennaro Migliore, che al congresso so

Marco Minniti spiega Perché si candida alla segreteria PD : Roma, 18 nov., askanews, - 'Ho deciso di mettermi in campo perché considero la mia una candidatura di servizio. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dalla sinistra e che sente ora di ...

Richetti (Pd) ci spiega Perché ha scelto di sfidare Minniti e Zingaretti : Roma. Impianto liberal, alla Carlo Calenda e alla Marco Bentivogli. Matteo Richetti, candidato alla segreteria del Pd, rivendica la sua distanza politico-culturale dai principali avversari, tutti a filiera corta Pci-Pds-Ds. Dice che gli hanno offerto di ritirare la sua candidatura, “ma io non ci pen

Zingaretti - Minniti e Martina. Perché Renzi non dice con chi sta? : Sabato 17 novembre 2018, con lo scioglimento degli organismi dirigenti, inizierà il percorso congressuale del Partito Democratico. Pare che l'unica preoccupazione odierna del Pd sia quella di togliere la sovrapposizione di ruoli segretario del partito-premier. L'ennesima quisquiglia. Ultronea al complesso patchwork che è oggi il Pd.Quando Martina ha rassegnato le dimissioni da segretario ha scritto che era giunta l'ora di una ...

Scontro Petrini-Minniti : “Perché se l’è presa con le Ong e non con l’Europa?”. L’ex ministro : “Ma lei sostiene Salvini?” : Durante la puntata di Piazzapulita (La7) del 1 novembre c’è stata una accesa discussione tra Marco Minniti e la giornalista Valentina Petrini. Ad accendere la miccia una domanda sull’operato dell’ex ministro, in particolare ad infastidire l’esponente dem è stato l’accostamento con l’azione del suo successore Matteo Salvini. L'articolo Scontro Petrini-Minniti: “Perché se l’è presa con le ...

Perché la candidatura di Minniti è più utile a Renzi che al PD : L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti sarebbe il nome nuovo nella corsa alla segreteria del Partito Democratico, oltre che il principale sfidante del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Proviamo a capire Perché la sua discesa in campo sarebbe funzionale al progetto di lungo periodo di Matteo Renzi.Continua a leggere

Pd - Cacciari : "Unità? Ma tra chi? Impossibile ripartire da Minniti - Perché dietro c'è Renzi. È responsabile dello sfascio" : "Delrio? È un uomo modesto in tutti i sensi, nel bene e nel male. Si è reso conto che non poteva rifondare il Partito democratico e si è sfilato. Minniti e Rosato? Non si può rifondare nulla a partire ...