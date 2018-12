Perché Marco Minniti non correrà più per la segreteria del Pd : "Resto convinto in modo irrinunciabile che il congresso ci debba consegnare una leadership forte e legittimata dalle primarie. Ho però constatato che tutto questo con così tanti candidati potrebbe non accadere. Il mio è un gesto d'amore verso il partito". Lo dice l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, che in un'intervista a 'Repubblica' spiega le ragioni per cui ha ...

Perché Marco Minniti non correrà più per la segretaria del Pd : "Resto convinto in modo irrinunciabile che il congresso ci debba consegnare una leadership forte e legittimata dalle primarie. Ho però constatato che tutto questo con così tanti candidati potrebbe non accadere. Il mio è un gesto d'amore verso il partito". Lo dice l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, che in un'intervista a 'Repubblica' spiega le ragioni per cui ha ...

Italia Si : Mauro Coruzzi assente. Marco Liorni spiega il perchè : Italia Si: Marco Liorni spiega perchè Mauro Coruzzi (Platinette) non c’è Inizio di puntata all’insegna dell’imprevisto quello di Italia Si di oggi, sabato 1 dicembre 2018: il padrone di casa Marco Liorni, infatti, non ha potuto fare a meno di spiegare ai telespettatori perchè Platinette, ossia Mauro Coruzzi, non si è presentato in studio. “Lo abbiamo fatto fuori” hanno affermato scherzosamente le colleghe Elena ...

Grande Fratello Vip 3 - Jane Alexander : "Con Elia - non mi è partito l'ormone. Ringrazio Gianmarco Perché non ha parlato male di me" : Jane Alexander è stata una dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulla reti Mediaset, ormai alle battute finali.Il reality show ha causato, nella vita dell'attrice e conduttrice di origini britanniche, due eventi non da poco, entrambi riguardanti la sfera sentimentale: la fine definitiva della sua storia d'amore con il musicista Gianmarco Amicarelli e l'inizio di una relazione con il modello ...

Marco Minniti spiega Perché si candida alla segreteria PD : Roma, 18 nov., askanews, - 'Ho deciso di mettermi in campo perché considero la mia una candidatura di servizio. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dalla sinistra e che sente ora di ...

Marco Carta dopo il coming out : ‘Ecco Perché non partecipo al torneo di Tale e Quale Show’ : “Da qui alle prossime settimane avrò tanti appuntamenti promozionali per il singolo. Tale e Quale è una macchina pazzesca, che richiede impegno e dedizione: non sarei riuscito a conciliare tutto”. Marco Carta spiega dalle pagine di Spy nel numero in edicola il motivo per cui ha deciso di non prendere parte al torneo dei Campioni di Tale e Quale show al via venerdì 2 novembre su Rai1 (programma che ha vinto nel 2017) e continua: ...

Marco Carta non partecipa al torneo di Tale e Quale Show 2018/ Perché? L'annuncio in diretta di Carlo Conti : Marco Carta ha deciso di non partecipare al torneo di Tale e Quale Show 2018. Il vincitore della scorsa edizione "Ha rinunciato per alcuni impegni", svela Carlo Conti(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:22:00 GMT)

Marco Columbro : Ecco Perchè Sono Sparito dalla TV! : Marco Columbro, uno dei presentatori più amati della televisione italiana, è Sparito improvvisamente dal piccolo schermo. Per quale motivo? Le parole del conduttore Sono davvero drammatiche! Marco Columbro, anni fa era considerato uno dei più bravi presentatori del piccolo schermo. Il conduttore però ha avuto una brutta malattia ed è andato in coma. A seguito di questo dramma, nessuno si è più interessato a lui. L’uomo in una recente ...

Solidarietà di Marco Sorbara a Emily Rini 'Deve essere rispettata perchè donna ed eletta dal popolo' : "Non posso credere " prosegue Sorbara " che dietro a tutto questo ci sia la solita, vecchia idea che la politica, specie nei ruoli decisionali, non sia per le donne. La collega Rini ha ricevuto il ...

Chelsea-United - rissa fra Mourinho e il collaboratore di Sarri/ Video - Special One vs Marco Ianni : ecco perchè : Chelsea-United, rissa fra Mourinho e il collaboratore di Sarri. Video, Special One vs Marco Ianni a fine gara: ecco cosa è accaduto allo Stamford Bridge di Londra(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Beatrice Valli : “Ecco Perché allatto ancora” Marco a Dubai? “Mi manca” : Beatrice Valli: “Ecco perché allatto ancora”. Marco a Dubai? “Mi manca, ma fiera di lui” Beatrice Valli e Marco Fantini sono appena tornati da Parigi. Manco il tempo di disfare le valige e l’ex tronista di Uomini e Donne è partito alla volta di Dubai per lavoro. Bea invece è rimasta a casa con i […] L'articolo Beatrice Valli: “Ecco perché allatto ancora” Marco a Dubai? “Mi manca” ...