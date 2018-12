Perché Marco Minniti non correrà più per la segretaria del Pd

agi

(Di giovedì 6 dicembre 2018) "Resto convinto in modo irrinunciabile che il congresso ci debba consegnare una leadership forte e legittimata dalle primarie. Ho però constatato che tutto questo con così tanti candidati potrebbe non accadere. Il mio è un gesto d'amore verso il partito". Lo dice l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, che in un'intervista a 'Repubblica' spiega le ragioni per cui ha revocato la sua candidatura alla segreteria del Pd, che - assicura - era nata per "unire il più possibile il nostro partito e rafforzarlo per costruire un'alternativa al governo nazionalpopulista".Secondo Minniti, "si è semplicemente appalesato il rischio che nessuno dei candidati raggiunga il 51 per cento. E allora arrivare così al congresso dopo uno anno dalla sconfitta del 4 marzo, dopo alcune ...