Pensioni | gli ex dipendenti statali prendono in media mille euro al mese in più dei

Manovra - il governo pone la fiducia. Vertice a P.Chigi senza Tria. Taglio del 40% alle Pensioni d'oro : Assente il ministro dell'Economia Giovanni Tria che aveva precedentemnte visto il presidente del Consiglio. Nel frattempo il provvedimento è stato rinviato dall'Aula in Commissione Bilancio per una ...

Manovra - governo pone la fiducia alla Camera. Di Maio : ‘Al Senato introdurremo taglio del 40% alle Pensioni d’oro’ : Giovedì sera la Manovra è tornata in Aula alla Camera dopo il secondo passaggio in commissione e il governo, come previsto, ha posto la questione di fiducia. Su un testo che però dovrà essere cambiato in modo non indifferente la settimana prossima al Senato: sia per incorporare le modifiche ai saldi che si stanno negoziando con la Ue nel tentativo di evitare o rinviare la procedura di infrazione, sia per inserire le modifiche su cui i ...

Pensioni - quante tasse versiamo (e quali sono gli importi medi) : Metà del peso dell'Inps sulla fiscalità generale viene ripagato dalle tasse. Pensioni: al Sud ci sono 6,7 assegni di...

Pensioni d’oro - ecco il piano : tagli dall’8 al 20 per cento per un periodo di due anni : tagli delle Pensioni più alte dall’8% fino a un massimo del 20%, per un periodo che durerà due anni. L’emendamento sul taglio delle cosiddette «Pensioni d’oro», quelle superiori ai 4.500 euro al mese, non è stato ancora presentato alla Camera, ma da Palazzo Chigi assicurano che arriverà quando la legge di Bilancio sarà discussa al Senato. Ed eccolo...

Ocse : raccomandazione all'Italia di tagliare le Pensioni di reversibilità : L'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dell'Onu, ha appena pubblicato un rapporto denominato Pensions Outlook 2018 che prende in esame la spesa pensionistica di tutti i Paesi membri dell'Organizzazione. E il rapporto appena redatto certifica che l'Italia occupa il primo posto per quanto riguarda i contributi pensionistici. Di conseguenza, visti anche i cambiamenti sociali intervenuti nell'ultimo quarto di secolo, ...

Pensioni - c'è un nuovo problema e riguarda gli assegni di reversibilità : Secondo gli ultimi dati 5,9 milioni di italiani devono fare i conti con una pensione che non raggiunge nemmeno i mille euro...