Pensioni d' oro | Di Maio | ' Taglio sale al 40%'

Manovra - governo pone la fiducia alla Camera. Di Maio : ‘Al Senato introdurremo taglio del 40% alle Pensioni d’oro’ : Giovedì sera la Manovra è tornata in Aula alla Camera dopo il secondo passaggio in commissione e il governo, come previsto, ha posto la questione di fiducia. Su un testo che però dovrà essere cambiato in modo non indifferente la settimana prossima al Senato: sia per incorporare le modifiche ai saldi che si stanno negoziando con la Ue nel tentativo di evitare o rinviare la procedura di infrazione, sia per inserire le modifiche su cui i ...

Pensioni d’oro - ecco il piano : tagli dall’8 al 20 per cento per un periodo di due anni : tagli delle Pensioni più alte dall’8% fino a un massimo del 20%, per un periodo che durerà due anni. L’emendamento sul taglio delle cosiddette «Pensioni d’oro», quelle superiori ai 4.500 euro al mese, non è stato ancora presentato alla Camera, ma da Palazzo Chigi assicurano che arriverà quando la legge di Bilancio sarà discussa al Senato. Ed eccolo...

Pensioni di reversibilità - Ocse : “No al versamento prima che il beneficiario abbia l’età per l’uscita dal lavoro” : Le Pensioni di reversibilità hanno un ruolo importante nel rendere più equi gli standard di vita dopo la morte di un partner, ma non dovrebbero avvantaggiare le coppie rispetto ai single né rappresentare un disincentivo al lavoro. Per questo i destinatari non dovrebbero ricevere la pensione prima dell’età del ritiro dal lavoro. Lo scrive l’Ocse nel suo Outlook Pensions 2018. L’Italia, ribadisce il report, è il Paese dell’area Ocse che ...

