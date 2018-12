scuolainforma

: Pensioni, domanda di cessazione entro il 12/12: precisazioni sulla scuola - scuolainforma : Pensioni, domanda di cessazione entro il 12/12: precisazioni sulla scuola - michelecarugi : A bugiardo seriale @luigidimaio su ricalcolo contributivo pensioni si aggiunge @borghi_claudio:'credo si debba rimo… - inotg_inot59 : @lvoir @sherlock5stelle @mauriziolandini Una domanda nasce spontanea perche non si sono mossi? Il ministro Fornero… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ultime notizie 6/12 – Ancora pochi giorni a disposizione per il personale dellaal fine di presentare ladidal servizio. Si ha infatti tempo fino al prossimo mercoledì 12 dicembre per presentare ladi pensionamento. Vediamo alcuneimportanti su questo argomento.Personale delladivolontariail 12 dicembre (valido per le dimissioni volontarie e quelle di trattenimento in servizio) Il personale scolastico che avrà diritto sarà rappresentato dagli insegnanti, dagli educatori e dal Personale Ata. Per i Dirigenti Scolastici, così come capita puntualmente, non sarà così. Infatti, questi ultimi avranno a disposizione ancora due mesi prima di potere inoltrare l’istanza didal servizio: la scadenza per i presidi è fissatail 28 febbraio 2019.la stessa data si potrà presentare la ...