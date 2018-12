Pensioni 2019 | blocco adv anticipate e precoci | ma con finestre trimestrali

Pensioni e Manovra 2019 : confermati Ape Social - Q41 e opzione donna : La nuova riforma delle Pensioni ha visto i riflettori della cronaca concentrarsi in particolar modo sulle nuove uscite anticipate tramite la quota 100, ma vi sono altri meccanismi di tutela che interessano platee maggiormente ristrette e sulle quali sono ancora in molti a contare. È il caso di misure come l'APE Sociale e la quota 41 attualmente in corso, oppure la proroga dei pensionamenti anticipati tramite l'opzione donna. Nelle ultime ore ...

Pensioni - Matteo Salvini assicura : “Nessun rinvio di quota 100 - parte a inizio 2019” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che la quota 100 e il conseguente avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, non verrà rinviata ed entrerà in vigore già nei primi mesi del 2019. "Entro oggi ci saranno le stime vere su Pensioni e reddito di reinserimento al lavoro. Se in manovra avremo messo più soldi, potremo spostarli su altro", aggiunge.Continua a leggere

Pensioni e LdB2019 : stop temporaneo su Quota 100 e RdC - cambia la maternità : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 6 dicembre 2018 vedono emergere nuovi dettagli sull'iter di discussione parlamentare della Quota 100 e del reddito di cittadinanza, con il fulcro del dibattito che prenderà probabilmente forma a partire dal prossimo 16 dicembre 2018 in Senato. Nel frattempo i tecnici della maggioranza proseguono le verifiche e gli approfondimenti in merito ai provvedimenti, con la prospettiva di riuscire a raccogliere fino ...

Pensioni - nessun rinvio per quota 100 : nel 2019 si esce con 62+38 : Nel 2019 si potrà andare in pensione se si avranno 62 anni di età e 38 di contributi, non ci saranno altri paletti né rinvii: il Governo tira dritto sulla cosiddetta quota 100 e conferma, con il ...

Pensioni - nessun rinvio per quota 100 : nel 2019 si esce con 62+38 : di Red web Nel 2019 si potrà andare in pensione se si avranno 62 anni di età e 38 di contributi, non ci saranno altri paletti né rinvii: il Governo tira dritto sulla cosiddetta quota 100 e conferma, ...

Pensioni - nessun rinvio per quota 100 : nel 2019 si esce con 62+38 : Nel 2019 si potrà andare in pensione se si avranno 62 anni di età e 38 di contributi, non ci saranno altri paletti né rinvii: il Governo tira dritto sulla cosiddetta quota 100 e conferma, con il ...

Pensioni con 42 anni e 10 mesi di contributi anche nel 2019 - ma con finestre mobili : Quando si parla di Pensioni, uno degli argomenti più discussi è il collegamento dei requisiti di uscita dal lavoro, con l’aspettativa di vita. In pratica, da anni ormai si tende a collegare le Pensioni e quindi i requisiti utili per centrarle, alla vita media degli italiani, la cui soglia è certificata annualmente dall’Istat. Più cresce la stima di vita degli italiani secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica, più si allontanano le ...

Pensioni - aumenti nel 2019 : minime ad € 513 e assegno sociale a € 458 : Con la pubblicazione del decreto ministeriale relativo alla cosiddetta perequazione delle Pensioni, una buona notizia è arrivata per molti pensionati. Infatti nel 2019 e quindi già con il prossimo rateo di pensione di gennaio, gli importi degli assegni previdenziali saliranno. Piccoli aumenti dovuti all’effetto dell’inflazione certificata dall’istituto Nazionale di Statistica. Il meccanismo prevede l’applicazione dell’1,1% di aumento, che poi è ...

Pensioni - Durigon : 'Nel 2019 si potrà uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi' : Nel 2019 si potrà andare in pensione anticipata , indipendentemente dall'età, con 42 anni e 10 mesi di contributi , 41 e 10 mesi le donne, , senza quindi che scatti per queste Pensioni l'incremento di ...

Pensioni - Durigon : 'Nel 2019 si potrà uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi' : Nel 2019 si potrà andare in pensione anticipata , indipendentemente dall'età, con 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 e 10 mesi le donne,, senza quindi che scatti per queste Pensioni l'incremento di ...

Pensioni e LdB 2019 : anche l'UE apre alla quota 100 - ma restano i dubbi sui conti : Ad appena un mese dall'approvazione della legge di bilancio 2019, proprio il tema delle Pensioni appare destinato ad essere il terreno dello scontro finale tra il Governo italiano e la Commissione europea. Da un lato il reddito di cittadinanza sembra aver trovato fin da subito un certo consenso nei tecnici europei, mentre dall'altro l'avvio delle uscite anticipate dal lavoro tramite la quota 100 ha rappresentato fin dall'inizio delle trattative ...

Pensioni flessibili e LdB2019 - l'esecutivo conferma la quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 dicembre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'introduzione della flessibilità in uscita dal lavoro tramite la quota 100 con la legge di bilancio 2019, mentre dal punto di vista tecnico l'esecutivo nega di voler portare il rapporto deficit/pil al di sotto della soglia del 2%. Nel frattempo, dall'Ocse emerge un nuovo allarme sulla sostenibilità del comparto previdenziale, ed in ...

Pensioni e Ldb 2019 - su Quota 100 e welfare di cittadinanza mancano ancora gli emendamenti : Le ultime novità ad oggi 3 dicembre 2018 sulle Pensioni anticipate e sul reddito di cittadinanza vedono arrivare nuovi aggiornamenti dalla discussione parlamentare ed in particolare dagli emendamenti presentati dal Governo. Purtroppo al momento non vi sono riferimenti diretti alle due misure, ma solo indiretti (attraverso il potenziamento delle assunzioni nei centri per l'impiego). Secondo quanto affermato dalla maggioranza, la tematica verrà ...

Manovra 2019 - gli emendamenti del governo. Non ci sono Pensioni e reddito di cittadinanza : L'esecutivo ha presentato un primo pacchetto di interventi. L'esame alla Camera slitta a mercoledì. Più fondi per il taglio delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie, 4000 assunzioni nei centri ...