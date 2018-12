Pd | Renzi | Non faccio burattinaio al congresso | correnti rovina partito

Renzi : Da mesi non mi occupo di 'ditta'. Paese più importante del Pd : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

I Renziani non lo sostengono - Minniti si ritira dalle primarie : La tormentata candidatura di Marco Minniti alla guida del Pd rischia di finire prima del fischio d’inizio. L’ex ministro dell’Interno, dopo una lunga giornata di trattative e incontri, pare ormai convinto al ritiro. Motivo? Nonostante le rassicurazioni di Luca Lotti e Lorenzo Guerini, che lo hanno incontrato alla Camera, Minniti non ha ottenuto le ...

Primarie Pd - Marco Minniti verso l’addio : l’ex ministro non si fida di Matteo Renzi : Marco Minniti non si fida. Nonostante l’incontro con Luca Lotti e Lorenzo Guerini che gli hanno confermato la fiducia dei Renziani, l’ex ministro dell’Interno è a un passo dall’abbandonare la corsa per la segreteria del Partito Democratico. In serata fonti parlamentari del Pd hanno riferito all’agenzia Ansa che Minniti sarebbe orientato a ritirare la propria candidatura “al fine di agevolare il percorso ...

Pd - sale la tensione. Minniti verso l addio alle primarie. Renzi 'Non mi occupo di congresso'. Zingaretti 'Gioco macabro' : ROMA - sale la tensione all'interno del Pd in vista del 12 dicembre , termine ultimo per la presentazione delle candidature al congresso. Con Matteo Renzi che torna a confermare il suo disimpegno ...

Pd nel caos - nuovo partito per Renzi? Zingaretti : 'Spero non sia gioco macabro' : Il partito Democratico è ai minimi storici. A raccontarlo sono i numeri delle ultime elezioni e l'ascesa degli altri avversari politici che sembrano ormai prefigurare una stagione politica in cui la sinistra sarà costretta a rimontare. Per farlo servono strategie nuove che, per forza di cose, dovranno passare dall'elezione di un nuovo segretario che sappia dare nuova linfa a un movimento in difficoltà e che deve fronteggiare le diverse correnti ...

Calenda sbotta : "Emiliano candidato - ma non iscritto al Pd. Minniti candidato - ma si ritira (forse) perché non lo appoggia Renzi. Bello. Altre idee?" : "Emiliano non è più iscritto al Pd, ma è il candidato del Pd. Renzi è un senatore del Pd ma si candiderà con un suo partito. Minniti è candidato alla segreteria indipendente da Renzi ma si ritira (forse) perché non ha l'appoggio di Renzi. Bello. Altre idee?". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.

Primarie Pd - Renzi : “Minniti irritato? Non mi occupo del congresso” : Nella serata di ieri, a una settimana dal termine ultimo per la presentazione delle candidature al congresso, si sono diffuse una serie di indiscrezioni relative a un possibile ritiro dell'ex ministro Marco Minniti dalle Primarie del Pd. In mattinata, l'ex segretario dem Matteo Renzi ha replicare tranchant alle domande: "Minniti irritato? Come sapete non mi occupo del congresso Pd",Continua a leggere

Pd - Renzi “scarica” Minniti : «È irritato? Non mi occupo del congresso» : L’ex premier risponde smarcandosi dalle parole dell’ex ministro dell’Interno che lo aveva invitato a prendere una posizione certa in vista dell’appuntamento dei democratici. Zingaretti: «Preoccupato da questo gioco macabro»

Pd - Renzi 'scarica' Minniti : «È irritato? Non mi occupo del congresso» : Se Minniti chiama, Renzi 'non' risponde. E la tensione all'interno del Partito Democratico si impenna: manca appena una settimana al termine ultimo per la presentazione delle candidature al congresso ...

Pd - Renzi : “Minniti minaccia ritiro? Non mi occupo del congresso”. Zingaretti : “Gioco macabro per distruggere partito” : Al giorno delle primarie mancano ancora poco meno di tre mesi, ma nel Partito democratico già si litiga. Anzi, il timore di Nicola Zingaretti è che qualcuno stia provando a “distruggere il Pd” con “un gioco macabro“. Il sospettato è sempre Matteo Renzi. Chi ha scatenato la bagarre Marco Minniti, offeso e irritato dall’atteggiamento dell’ex premier tanto da minacciare di ritirare la sua candidatura a segretario ...

Minniti : "Così non va" Aria di rottura con Renzi : A una settimana dal deposito ufficiale delle candidature, nel Pd torna tutto in alto mare. E i Renziani rischiano di restare senza un candidato segretario. L'allarme è scattato ieri, quando dal ...

Reddito cittadinanza - Renzi : “Pagare la gente per stare sul divano fa arrabbiare gli italiani”. E su Minniti : “Non me ne occupo” : “Pagare la gente per stare sul divano fa arrabbiare gli europei ma sta facendo arrabbiare anche gli italiani. Minniti irritato? Non mi occupo del congresso del Pd”. Così il senatore dem, Matteo Renzi, al Parlamento europeo a Bruxelles, sul Reddito di cittadinanza e sul retroscena secondo cui Marco Minniti starebbe pensando a un passo indietro nella corsa alla segreteria del partito. L'articolo Reddito cittadinanza, Renzi: ...