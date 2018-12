Pd nel caos | Renzi nega scissione ma progetto ' civico' c' è

Caos su ecotassa per le auto inquinanti M5S : «La norma resta - è nel contratto» : Salvini: «No a nuove imposte». Di Maio questa mattina in diretta su Facebook: «La norma sarà migliorata al Senato»

Annunci burla e fake news - caos nel Pd nelle ore del ritiro di Minniti : Quanta confusione nel Pd, al punto che si moltiplicano scherzi, Annunci burla, depistaggi virali, proprio mentre Marco Minniti sembra orientato a ritirare la sua candidatura alle primarie. Nel ...

Pd nel caos - nuovo partito per Renzi? Zingaretti : 'Spero non sia gioco macabro' : Il partito Democratico è ai minimi storici. A raccontarlo sono i numeri delle ultime elezioni e l'ascesa degli altri avversari politici che sembrano ormai prefigurare una stagione politica in cui la sinistra sarà costretta a rimontare. Per farlo servono strategie nuove che, per forza di cose, dovranno passare dall'elezione di un nuovo segretario che sappia dare nuova linfa a un movimento in difficoltà e che deve fronteggiare le diverse correnti ...

Sas nel caos - Borrelli - Uil Sicilia - "Lavoratori in bilico. Musumeci ci incontri - servono soluzioni immediate". : E oggi, per colpa di una politica litigiosa e inconcludente, questi lavoratori non sanno che futuro li attende. Per questo chiediamo un incontro al presidente Musumeci. E' necessario avviare un ...

Caos nel Pd : AdnKronos, - "Come sapete non mi occupo del congresso del Pd". Così il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi risponde, a margine di un incontro con gli europarlamentari a ...

Caos nel Pd - Minniti pensa di mollare : Il grande freddo cala come una coltre di neve tra Marco Minniti e Matteo Renzi. Reo di aver portato allo sbando le sue truppe con queste voci di volersi costruire un nuovo partito. Che creano una situazione paradossale, per cui si deve lavorare ad un congresso mentre una metà dei componenti di quel partito pensa di andarsene. Proprio la metà che do...

UK : contro il caos informativo - giornalisti nelle scuole per aiutare i ragazzi ad uno consumo consapevole delle notizie : Ma l'adolescenza è anche un'età decisiva per imparare le regole su cui si regge il mondo dell'informazione, con quali dinamiche si diffondono le notizie false e cosa possiamo fare per arginare questo ...

Caos in Piazza della Repubblica. Granelli si scusa : ora va meglio : «Tempi del verde raddoppiati, situazione migliorata. Le mie scuse ai cittadini per i disagi e grazie per la pazienza». È il diario di ieri dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli dal «fronte» di ...

River Boca - Superclasico ancora nel caos. I Millionarios contro il Bernabeu : River Boca, BIANCOROSSI contro IL Bernabeu- Doveva entrare nella storia come la doppia finale più importante, sentita e bella della storia non solo del Superclasico, ma di tutta quella della Libertadores. ancora si devono giocare i secondi 90′ (o 120′), ed è già entrata negli annali come una della gare più “turbolente” della storia del […] L'articolo River Boca, Superclasico ancora nel caos. I Millionarios contro il ...

Bundesliga - Bayern Monaco nel caos. Hoeness insultato in assemblea : Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco. AP Esasperazione, rabbia e delusione. Quella di ieri sera è stata l'assemblea generale annuale più calda degli ultimi tempi in casa Bayern Monaco. Ad ...

Sampdoria - caos nelle ultime ore : l’importante precisazione del club blucerchiato : “Ribadendo la fiducia nel lavoro della Magistratura e la serena convinzione di chiarire ogni addebito nelle sedi competenti, l’U.C. Sampdoria avverte il dovere di comunicare brevi e significative precisazioni per replicare ad alcune ricostruzioni mediatiche distorte, che non raccontano il reale valore della Società, del suo operato e che ne danneggiano gravemente l’immagine. • Dopo l’acquisizione nel giugno 2014 la Società, durante ...

Domani al via il G20 in Argentina - Buenos Aires è già nel caos : Buenos Aires, 29 nov., askanews, - Ventisei tra Capi di stato e di governo, di cui sole tre donne, stanno per riunirsi a Buenos Aires, in Argentina, per il G20. Il summit, ospitato per la prima volta ...

Conto alla rovescia per il G20 - Buenos Aires già nel caos : Il rischio è che esse facciano frenare l'economia mondiale più di quanto già non stia succedendo . Difficilmente, però, dal comunicato finale che verrà diffuso sabato ci sarà l'impegno esplicito a ...

Australia : forti piogge nell’area di Sydney - inondazioni e caos trasporti : Precipitazioni torrenziali si sono registrate nell’area di Sydney, con conseguenti pesanti disagi: numerosi i voli annullati, le linee ferroviarie chiuse e gli automobilisti bloccati su strade allagate. Almeno 6mila persone sono rimaste senza elettricità. Secondo l’Ufficio meteo locale, in alcune aree sono caduti 106mm di pioggia in poche ore a fronte di una media per l’intero mese di novembre di 84mm. Nelle prossime ore sono ...